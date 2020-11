Han gapskratter og drar seg i Norwegian-slipset, eller synger i fugleskremsel-kostyme på TV i beste sendetid. Politiske eksperter er enige om at personen Trygve Slagsvold Vedum (41) har betydd mye for Senterpartiets fremgang, men partistrategene sier det ikke ligger noen strategi bak.

Meningsmålingene for Senterpartiet er skyhøye om dagen. Partiet fosser frem. Gjennomsnittet av målingene for november på nettstedet Pollofpolls viser en oppslutning på 18,4 prosent.

Storbyen Oslo kan få to representanter fra distriktspartiet Senterpartiet, viste en lokal gallup denne uka. Ikke siden EU-kampen på 90-tallet har Senterpartiet ligget så godt an før et stortingsvalg.

Da Erna Solberg kom til makten i 2013, fikk partiet et valgresultat på 5,5 prosent. Året etter ble Trygve Slagsvold Vedum valgt til ny partileder, den yngste i partiets historie. Nå har partifeller lansert ham som «folkets statsministerkandidat».

– Jeg tror Trygve Slagsvold Vedums rolle i partiets fremgang er veldig stor. Det er ikke tvil om at han er en politiker som folk liker. Som folk opplever som troverdig og autentisk, og som prater for dem, sier Anne Ekernholmen, politisk redaktør i Nationen.

Hun viser til at Senterpartiet i hele Erna Solbergs regjeringstid har vært et tydelig opposisjonsparti, som har markert motstand mot hennes politikk. Det får partiet betalt for nå, med Slagsvold Vedum i spissen.

- Usnobbete

TV 2 har de siste dagene snakket både med partifeller og politiske motstandere av Slagsvold Vedum og Senterpartiet. Nære medarbeidere betegner partilederen som usnobbete, varm og flink i møte med folk.

– Er det noe team rundt ham?

– Team og team, han har en fagrådgiver, for han sitter i Finanskomiteen. Det er ikke noen plan om hvem Trygve skal være. Han skal være seg sjøl. Folk får mest tillit til folk som er seg sjøl. Den latteren, den positive bonden, det er den han er og det er lett å bygge entusiasme rundt ham, sier Lars Vangen, kommunikasjonssjef i Senterpartiets stortingsgruppe.

Han peker på at Slagsvold Vedum er den eneste partilederen som faktisk bor utenfor Oslo. Og som stort sett reiser hjem til Ilseng i Stange hver kveld, hvis han er ferdig på Stortinget før klokken 21.

Han overtok slektsgården Bjørby på Ilseng i Stange i 2005. Det var samme året han ble valgt inn på Stortinget. Gården driver han selv. 41-åringen er utdannet agronom og har i tillegg universitetsutdannelse i sosiologi og statsvitenskap.

PÅ ILSENG: Trygve Slagsvold Vedum foran bålet hjemme på gården på Stange. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

Skaper følelsen av å være en venn

Knapt noen kan ha gått glipp av latteren til Slagsvold Vedum. Hans joviale vesen. Trygve oppfører seg likt enten han er i et TV-studio eller på grendehuset, påpeker en som kjenner ham godt.

Retorikk-ekspert Kjell Terje Ringdal sier politikk handler mye om hvilke følelser politikere klarer å vekke. Slagsvold Vedum skaper et inntrykk av at han er alles venn, mener Ringdal.

– Politikk er nesten som å velge en venn. Du vil at venner skal være hyggelige, greie og snakke et språk som du forstår. Han er en du har lyst til å gå ut og ta en øl med, eller en kopp te. En du har lyst til å prate med. Han er en du føler står opp for deg, sier Ringdal.

SMITTENDE LATTER: Slagsvold Vedum er godt kjent for sitt gode humør. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

I Stortinget denne uken snakket Slagsvold Vedum om norske arbeidsplasser og norske problemer. Utenfor Stortinget fikk han pressedekning da han møtte demonstrerende Norwegian-ansatte, iført et av deres egne slips. Han spøkte med at han så ut som en av selskapets flykapteiner.

– Har dere en linje for hva han stiller opp på?

– Hans holdning er at han er glad for å stille opp, enten det er ordførere eller vanlige folk som spør. Det er veldig mange som tar kontakt. Han har en linje om å stille opp på det som tar politikk på alvor, sier kommunikasjonssjef Vangen.

Slagsvold Vedum var usikker på om han skulle stille opp på Maskorama på NRK. I programmet synger maskerte kjendiser, mens et panel skal gjette hvem de er.

Siden det var på en lørdag, hadde han egentlig tenkt til å si nei. Men han spurte døtrene sine, og de hadde lyst til at han skulle være med. Døtrene hjalp ham med å øve til programmet.

Senterparti-lederen måtte takke for seg etter upåklagelig innsats gjennom to lørdagskvelder.

– Presenterer få løsninger

Politiske motstandere stempler ofte Slagsvold Vedum og Senterpartiet som populister. Senterparti-folk mener de er blitt flinkere til å si hva de mener. Og at de har sagt det samme i motgang som i medvind.

– Gjennom mange år har Slagsvold Vedum klart det viktigste i politikken. Han har klart å sette ord på den frustrasjonen som veldig mange føler der ute. Han peker på de problemene og utfordringene folk kjenner på i hverdagen og gjør det med troverdighet, sier TV2s kommentator Aslak Eriksrud.

Han understreker at det er utgangspunktet i politikkens ABC. Deretter kan du komme med løsninger på problemene. Når Trygve Slagsvold Vedum så tydelig klarer å snakke til hjertet og magen, får han stor troverdighet på løsningene på problemene, mener kommentatoren.

– Selv om Senterpartiet ikke alltid er like flinke til å peke på konkrete løsninger på de sakene de kritiserer regjeringen for, sier Eriksrud.

PEKER PÅ UTFORDRINGER: Trygve Slagsvold Vedum med Norwegian-slips under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge/NTB

Senterpartiet vil som eneste parti vente med å presentere sitt alternative statsbudsjett til etter et budsjettforlik mellom regjeringen og Frp. Dette tolkes som at Sp ønsker å se alle de andre partienes kort før de viser sine egne. Sp slipper å vise frem en egen helhetlig politikk, men kan fortsette på suksessoppskriften: Å kritisere de andres. Ifølge politiske motstandere.

– Hvordan reagerer du på det?

– Det er første gang vi har blitt kritisert for ikke å ha en pressekonferanse. Vi leverer budsjett inn i finanskomiteen som alle andre. Kritikken sier vel mest om de som kritiserer, og vi tar det med knusende ro, sier Lars Vangen, kommunikasjonssjef for Senterpartiet i Stortinget.

Samtidig stilte partiet seg på sidelinjen under forhandlingene om et forsvarsforlik.

Senterpartiets opptreden vekker irritasjon langt inn i den rødgrønne leiren. Til TV 2 innrømmer opposisjonspolitikere i flere partier og komiteer at Senterpartiet har en tydelig profil og gjør det godt i mediene, men at de etterlyser tilsvarende engasjement i arbeidet på Stortinget.

USNOBBETE: Trygve Slagsvold Vedum skal få tillit ved å være seg selv, mener Lars Vangen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Statsminister Slagsvold Vedum?

Trygve Slagsvold Vedum har til nå ikke avklart hvorvidt han er statsministerkandidat, og dermed utfordrer Jonas Gahr Støre om hvem som skal ha toppjobben i en eventuell ny regjering på rødgrønn side.

– Vi bruker ikke tid på å snakke om det. Trygve er veldig opptatt av at vi ikke skal gå rundt og spekulere i posisjoner og statsrådkabaler. Han er opptatt av lagarbeid. Men det er ikke tvil om at han har lederegenskapene, sier Vangen.

Partilederen lanserte i 2014 «kaffekopp-strategien». Å reise rundt og lytte til folk, eller arbeidsfolk, som han nå oftere og oftere sier. Over en kopp kaffe. Den strategien sverger han og partiet fortsatt til.

– De som tror at Twitter, Snapchat og Instagram kan erstatte å se folk i øynene, de tar feil, sier Vangen, Slagsvold Vedums nære medarbeider.