Haaland-sjef antyder misnøye etter smitteutbrudd i det norske landslaget

– Erling Haaland er hundre prosent klar til å spille, sier Dortmund-trener Lucien Favre på pressekonferansen før lørdagens møte med Hertha Berlin.

Hele den norske landslagstroppen havnet i ti dagers karantene etter den positive koronaprøven til Omar Elabdellaoui forrige uke. I dag kom også beskjeden om at ytterligere fire landslagsspillere har testet positivt for koronaviruset.

Men Erling Braut Haaland og utenlandsproffene er tilbake på trening med klubbene.

Dortmund har gjort det klart at forholder seg til det tyske regelverket og at Haaland er aktuell mot Hertha Berlin så lenge han tester negativt.

Dortmund-direktør Michael Zorc bekrefter på fredagens pressekonferanse at han nettopp har vært i det medisinske apparatet i klubben og at Haaland har testet negativt for koronaviruset fire ganger på de siste sju dagene.

Nå får Dortmund beholde Haaland frem til spillerne reiser på landslagssamling i mars, men Zorc og Dortmund føler de har hendene bundet.

IKKE FORNØYD: Borussia Dortmunds sportssjef Michael Zorc er ikke fornøyd med enkelte forbunds smittevernstiltak. Her avbildet under en kamp mot RB Leipzig i juni i år. Foto: Ronny Hartmann

– Vi har en forpliktelse til å slippe spillerne (til landslag), men vi kommer til å se nærmere på situasjonen i mars. Vi har spilt i en boble i sju måneder og prøvd å bruke de strengeste smitteverntiltakene. I noen forbund er tydeligvis ikke dette tilfellet, sier sportsdirektør Zorc på pressekonferansen, gjengitt av lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Har god dialog med klubbene

NFF sier de har god dialog med de forskjellige klubbene, og at de er forberedt på en innstramning.

– Vi opplever vi har en god dialog med spillernes klubber. Dialogen er det flere i NFF som som har, men i den siste uken er det spesielt vår landslagslege som har løpende oppdatert klubbene på smittesituasjonen i laget, skriver Generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt i en SMS til TV 2.

– Klubbene er kjent med UEFA-protokollen. I en pandemi vil det også være smitte i fotballen, spesielt når smitten er økende.

Videre påpeker han at så lenge det har blitt spilt landslagsfotball fram til dette vinduet, innenfor UEFA-protokollen, så har det gått bra.

– Nå som hele smittetrykket er så stort i hele Europa ser vi at det også er mange smittetilfeller i mange landslagstropper.

– Vi vil ta initiativ overfor UEFA for å gå gjennom protokollen i lys av den smittesituasjonen vi har nå i Norge og Europa forøvrig. En innstramning kan være nødvendig, avslutter Bjerketvedt i tekstmeldingen.

– Det er en bekymring når de reiser

Sander Berges manager i Sheffield United, Chris Wilder, er glad det ikke landslagssamling før mars.

Nordmannen er fremdeles usikker til søndagens møte med West Ham. Med Omar Elabdellaouis positive koronatest forrige uke, ble Sander Berge sendt hjem til Sheffield uten å spille en eneste landskamp, med et krav fra norske myndigheter om å gå i karantene.

– Ingen av våre spillere har testet positivt siden vi returnerte til trening i juni/juli, så det er fem eller seks måneder siden, så vår boble er trygg. Det er en bekymring når de reiser, og det er flere klubber som lider under det. Nå er det heldigvis ingen landskamper før mars, og forhåpentligvis kan vi komme oss gjennom denne perioden med samtlige tilgjengelige, sier Wilder til TV 2.