Christine Bergland slutter som e-helsedirektør

Christine Bergland gir seg som direktør i Direktoratet for e-helse og går over i en stilling i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bergland har ledet direktoratet siden opprettelsen i 2016. Fra 2010 til 2016 var hun divisjonsdirektør i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. En periode var hun også assisterende helsedirektør.

Nå har hun sagt opp sin stilling og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse, opplyser direktoratet på sine nettsider.

– Jeg har fått lede e-helsearbeidet i Norge i en oppbyggings- og vekstfase, og det har vært veldig spennende. Arbeidet går nå over i en annen fase, og jeg opplever derfor at tiden er inne for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen profil, sier Bergland.

Strategidirektør Karl Vestli vil fungere som direktør i Direktoratet for e-helse inntil ny direktør er ansatt.

