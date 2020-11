Barna avviser påstander om Anne-Elisabeth Hagen

Ektemannen Tom Hagen (70) har siden april vært siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

Politiet mener, slik TV 2 forstår det, at konflikter i ekteskapet og en mulig skilsmisse med et påfølgende økonomisk tap er milliardærens motiver.

Årsaken er en ektepakt fra 1993, flere år gamle separasjonspapirer, notater fra begge ektefellene, bryllups- og bursdagskort de har skrevet til hverandre, samt Google-søk knyttet til skilsmisse.

Selv har Hagen i avhør benektet at skilsmisse noen gang har blitt diskutert seriøst.

Barna har heller aldri hørt at foreldrene har diskutert å gå fra hverandre, ifølge deres bistandsadvokat Ståle Kihle.

– Mine klienter er overbevist om at dersom dette hadde vært et reelt tema for ekteparet, hadde dette blitt gjort kjent for dem. I familien Hagen er det stor grad av åpenhet, også om vanskelige temaer. Skilsmisse var heller aldri tema i svært fortrolige mor-datter samtaler, sier Kihle til TV 2.

Uforstående til vitner

NRK har skrevet at venner av Anne-Elisabeth Hagen, som hun har vært i forening med i mange år, gikk til politiet da de hørte om bortføringen. De mente at Tom Hagen hadde noe med saken å gjøre, blant annet grunnet ekteskapsproblemer.

Ifølge VG mener de samme vitnene at Anne-Elisabeth Hagen fremsto fortvilet få uker før forsvinningen. Årsaken skal ha vært at hun hadde det vanskelig i ekteskapet.

Barna, som er overbevist om farens uskyld, stiller seg uforstående til utsagnene fra vitnene.

– De kjenner seg overhodet ikke igjen. Tvert om var Lisbeth (morens kallenavn, red.anm.) svært glad, blant annet fordi hun hadde fått hundevalpen «Tassen», sier Kihle.

– Vanskelige tider

I avhør har vitner fått flere spørsmål om ekteskapelige konflikter som går tilbake til 90-tallet.

Barnas bistandsadvokat sier at det har vært vanskelige tider for familien, men:

– Det var også åpenhet om dette. Sammen kom de seg gjennom denne vanskelige perioden, sier Kihle.

Han mener politiet er langt unna å kunne underbygge et drapsmotiv for Tom Hagen, og at politiet på ingen måte kan knytte milliardæren til konas forsvinning.

– Politiets såkalte hovedhypotese er at Lisbeth ble drept, og at drapet skjedde i Sloraveien 4. Jeg kan ikke se at dette på noen måte er sannsynliggjort. Tvert om er det mer sannsynlig at hun har blitt utsatt for en reell bortføring. Tom Hagen kan ikke på noen måte knyttes til forsvinningen. Han befant seg vitterlig ikke i Sloraveien 4 da Lisbeth forsvant, og etter over to års intens etterforskning, hvor alle politiets metoder er tatt i bruk, kan han ikke på noen måte knyttes til utførende gjerningsmenn, sier Kihle.

Politiet: Ingen kommentar

Kihle mener at mistankegrunnlaget mot Tom Hagen alltid har vært svakt.

– Og det er betydelig svekket siden den unødvendig brutale pågripelsen, sier han.

Øst politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelse i forbindelse med uttalelsene til Kihle fredag ettermiddag.

Status i etterforskningen er at politiet opprettholder drapssiktelsen mot Tom Hagen. De jobber blant annet med å gå gjennom tekniske funn og beslag som ble gjort i perioden etter pågripelsen.

– Vi ønsker ikke å kommentere mistankegrunnlaget fortløpende utover at vi fortsatt mener det foreligger skjellig grunn til mistanke for drap eller medvirkning til drap, skrev politiinspektør Agnes Beate Hemiø til TV 2 tidligere i uken.