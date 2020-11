– Dersom vi lykkes nå, kan julen bli normal

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier at smittekurven i Bergen ser ut til å flate ut, men at bergenserne likevel må forberede seg på strenge smitteverntiltak i to uker til.

For nøyaktig to uker siden, 6. november, presenterte byrådsleder Roger Valhammer nye lokale smitteverntiltak som skulle gjelde i Bergen. Tiltakene skulle i utgangspunktet gjelde til 23. november.

Fredag sier Valhammer at kommunen vil vurdere om noen av tiltakene skal justeres, og videreføres.

– Dagens forskrift varer til og med mandag, byrådet vil vurdere om noen av tiltakene bør justeres. Det må vi bruke flere dager på å vurdere, men folk må forberede seg på strenge tiltak i to uker til, sier Valhammer torsdag.

– Sånn situasjonen er i dag, er det heller ikke grunn til å tro at det er mulig å gjøre noen endringer i tiltakene, sier han videre.

Tiltakene gjelder også i Bergens nabokommuner, det være seg Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden.

– Dersom vi slipper opp for tidlig, øker faren for at vi må stramme inn igjen. Om vi lykkes nå kan adventstiden og julen bli mer normal, sier byrådslederen videre.

Hardt ut mot kritikken

Etter at smitteverntiltakene ble innført i Bergen, har flere i opposisjonen i kommunen reagert på at det de mener er svak begrunnelse for å innføre forskriften. Det skriver BA.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen benyttet muligheten til å rette en streng pekefinger mot alle som har bifalt denne kritikken.

– Jeg har merket meg kritikken mot gjeldende forskrift om at den ble vedtatt for raskt og uten forutgående dokumentasjonsarbeid. Det er en kritikk som jeg vil sterkt tilbakevise, sa Hansen.

KRITIKK: Trond Egil Hansen advarer kritikerne. Foto: Marit Hommedal/ NTB

– Man kan sammenligne det med å motta en syk person på akuttmottaket. Man vet at pasienten ikke vil klare seg, om den ikke får øyeblikkelig hjelp. Da setter man seg ikke ned for å skrive retningslinjer, sier fagsjefen videre.

Maks fem personer

Regelen om maksimalt fem personer ved sosiale sammenkomster, inklusiv familien, har fått særlig mye oppmerksomhet i Bergen. I Oslo er denne grensen satt til maks ti personer.

Hansen mener imidlertid at et maksantall på ti personer vil bety en mangedobling i risikoen for smittespredning, sammenlignet med om det kun var fem personer i rommet.

– Mange husker nok en tid hvor folk håndhilste. Hvor mange håndhilsninger er det i en gruppe på fem personer. Det er ti håndhilsninger. Og i en gruppe på ti? Da er antallet 45 håndhilsninger, eksemplifiserte Hansen.

Han advarte videre mot at kritikk mot smitteverntiltakene kan inspirere dem som ikke ville følge forskriften i utgangspunktet.

– Det viktigste nå er at vi sørger for full oppslutning om tiltakene som nå gjelder, sier Hansen.

68 nye smittetilfeller

Det er registrert 68 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet. Totalt har 3600 personer i Bergen fått påvist viruset.

– Situasjonen er fortsatt kritisk. Det ser ut til at smittespredningen har flatet ut, men vi ser fremdeles ikke en tydelig eller nedovergående trend, sier Valhammer.

Samme døgn forrige uke var det 125 nye tilfeller. I Bergen er også snittet for antall smittede siste døgn på 69 tilfeller.

Fire nye koronadødsfall denne uken

Den siste uken har fire personer dødd med koronasmitte i Bergen, totalt har 37 dødd med koronasmitte i kommunen.

Per fredag er også 13 personer innlagt på sykehus som er tilknyttet kommunen.

Oversikt

Se oversikten over de lokale tiltakene i Bergen og omegn i faktaboksen under: