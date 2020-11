NFF tar selvkritikk etter koronakaoset på landslaget

Direktør for toppfotball i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, erkjenner at man kunne håndtert situasjonen i kjølvannet av Omar Elabdellaouis positive test bedre. Nå vil hun gå i møte med Uefa.

– Vi må ta selvkritikk på at vi ikke var godt nok forberedt på konsekvensene av det økte smittetrykket. Vi representerer Norges største idrett og skal balansere lidenskap til spillet og ønsket om å tilby fotball i en dyster tid med forståelse av og dialog om en uforutsigbar pandemi. Norske klubber har vært fantastiske i hele året. Men vi i NFF må ta selvkritikk denne uken.

Det sier Lise Klaveness, direktør for elitefotball i NFF, til TV 2. Fredag ble frykten hun gikk med etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for koronaviruset under en landslagssamling forrige uke til virkelighet.

– Forberedt på flere tilfeller

Ytterligere tre spillere som var del av den opprinnelige landslagstroppen har testet positivt for koronaviruset. Det er snakk om "hjemmeproffene" Marius Lode, Patrick Berg (begge Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg).

– Nå er smittetrykket så høyt i Europa at vi var forberedt på at flere kunne teste positivt all den tid vi fikk smitte inn i den norske troppen med Omar, sier Klaveness.

– Vi er forberedt på flere tilfeller. Slik er situasjonen nå. Det er et stort smittetrykk og alle miljø påvirkes.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) mener at fredagens nyhet viser hvor viktig det var at myndighetene satte ned foten for at spillerne i den opprinnelige troppen skulle dratt til Østerrike.

– Det ville jo betydd at mange spillere i Østerrike kunne risikere å bli smittet. Derfor er det viktig at man er i karantene når man er smittet. Beslutningen viser å stå seg, sier Raja til TV 2.

Han innrømmer at det var vanskelig å sette ned foten for landslaget, men at det var der rette å gjøre.

– Det var betydelig press for at man skulle gi unntak, men det gjorde ikke vi i regjeringen. For det er viktig at når du er smittet og har vært i nærkontakt med noen som er smittet, må du være i karantene. Da gjør vi ingen forskjell på Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker, sier Raja.

– Feil å avholde landskamper

Rundt i Europa har klubbfotballen klart jobben med å begrense smitten godt, understreker Klaveness. Hun er likevel sterkt kritisk til at landslagsfotballen har rullet samtidig som smittesituasjonen i Europa har vokst som en rullende snøball.

Den kritikken deler mange rundt i Europa. Kampbelastningen på spillerne er én ting, risikoen for videre smitte en annen.

– Alle miljø rammes av smitte nå. Medisinsk er ikke disse smittetilfellene noe oppsiktsvekkende. Alle andre europeiske land har avviklet landskamper med denne risikoen under forutsetning av at man ikke belaster samfunnet. Men kommunikasjonsmessig og politisk er det utrolig krevende å stå i spagaten mellom to ulike regelsett. Alt i alt er vi nok der at det ble feil at det ble avholdt landskamper i dette vinduet , sier Klaveness.

– Vi var i stormens øye

Derfor var det krevende å takle den positive testen til Elabdellaoui, avlysningen av Israel-kampen og den påfølgende reisenekten til Romania.

– Vi var stormens øye. Det var en kamp som var lenge planlagt. Både vi og myndighetene visste om den. Vi hadde ett smittetilfelle i troppen. Vi visste at de andre landene hadde mange smittetilfeller. Det var vel 30 tilfeller i løpet av det internasjonale vinduet. I en krise som vi stod i, så må vi forholde oss til regelverket. Vi er ikke smittevernseksperter, men må erkjenne at vi ikke var godt nok forberedt på det økte smittetrykket, og vi havnet i en tidsnød som gjorde alt tilspisset, sier Klaveness.

– Erkjennelsen ligger også i at dette ble for krevende politisk og kommunikasjonsmessig. Vi er nødt til å ta tak og gi den beskjeden til Uefa som et medlem av den organisasjonen.

Det vil Klaveness og NFF gjør i møte med Uefa, som styrende organ for fotballen i Europa. Der ønsker de en gjennomgang av Uefa-protokollen etter landskampene denne høsten.

– Jeg er imidlertid glad for måten myndigheten i Norge har håndtert pandemien generelt, og vi er glade for tilliten vi har fått. Dette har gjort at klubbfotballen har kunnet rulle og gå, og klubbene har gjort en formidabel innsats, sier Klaveness.