Listhaug tror budsjettfrister ryker

Frps sjefsforhandler mener budsjettforhandlingene går i riktig retning, men tror fristene komiteen har satt for seg selv skal holde hardt.

De fire borgerlige partiene hadde sitt første forhandlingsmøte om statsbudsjettet fredag klokka 12.00. Møtet varte godt over en time. Frps Sylvi Listhaug kunne melde om bedre progresjon i forhandlingene i dag, sammenlignet med i går. Da var Listhaug provosert.

– Går for treigt

– Det er langt bedre nå. Vi har kommet et skritt videre, men vi må fortsatt sikre at avgiftstrykket går ned, at pensjonistene får bedre kår, og kutt i bistand og kvoteflyktninger er fortsatt viktige og vanskelige saker. Det er stor avstand i disse spørsmålene.

– Tror du dere når de fristene dere har satt for dere selv?

– Nei, det ser jeg ikke som sannsynlig. Det går for treigt til det, sier Listhaug.

Frist neste uke

De fire borgerlige partiene har forhandlet sammen siden 9. november, og satte denne uken nye frister for seg selv med endelig avgivelse 27. november, men nå er altså Listhaug pessimistisk med tanke på disse fristene.

Det er fortsatt ikke Høyres Mudassar Kapur. Lederen av finanskomiteen vil ikke «spekulere i» om fristene ryker.

– Det er bare å brette opp ermene og fortsette igjennom denne dagen. Den blir innholdsrik og hektisk med tanke på arbeid, sier Kapur.

Stor avstand

Avstanden mellom regjeringspartiene og Frp har hele tiden vært størst når det gjelder hvor mange kvoteflyktninger Norge skal vedta å ta imot neste år, og hvor stort bistandsbudsjettet skal være.

Frps fremste krav er å redusere antall kvoteflyktninger Norge skal ta imot til under 3.000 neste år, og redusere bistandsbudsjettet.

Regjeringspartiene har på sin side sagt at det er uaktuelt å forhandle om disse sakene fordi dette er saker alle de fire borgerlige partiene ble enige om da de forhandlet fra Granavolden-plattformen i fjor. Frp mener den enigheten ikke gjelder ettersom de har gått ut av regjering.

Trolig må forhandlingene løftes opp på partiledernivå før disse sakene blir løst. Etter det TV 2 erfarer har ikke forhandleren fra KrF i finanskomiteen mandat til å rikke seg på nivået når det gjelder bistandsbudsjettet og kvoteflyktninger.