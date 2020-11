Se listen: Stjernespekket felt i ny storturnering

Se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 1 og Sumo søndag (på TV 2 Sport 2 fra mandag av).

Søndag starter første turnering av Champions Chess Tour. Den er etterfølgeren til Magnus Carlsen Chess Tour, og arrangeres av Chess24, som Magnus Carlsen har eierinteresser i.

To dager før start er hele startlisten til hurtigsjakkturneringen sluppet:

Ding Liren

Levon Aronjan

Teymur Radjabov

David Anton

Sergej Karjakin

Le Guang Liem

Wesley So

Anish Giri

Jan-Krzysztof Duda

Vidit Gujrathi

Maxime Vachier-Lagrave

Magnus Carlsen

Jan Nepomnjasjtsjij

Peter Svidler

Hikaru Nakamura

Alireza Firouzja

I den første turneringen er det tre innledende dager med fem partier hver dag. Der skal alle møte alle. De åtte beste kvalifiserer seg til kvartfinale. I sluttspillet settes det av to dager til hver kamp.

På dag én venter Jan Nepomnjasjtsjij, Maxime Vachier-Lagrave, Teymur Radjabov, David Anton og Alireza Firouzja for Magnus Carlsen. Sistnevnte ga sjakkeneren hard kamp i Norway Chess, noe du kan lese mer om her:

Hikaru Nakamura, som han kjempet med til siste slutt i sommerens online-tour, var blant de siste navnene til å bli bekreftet av arrangøren. Trolig vil amerikaneren bli en av Carlsens tøffeste utfordrere til turneringsseieren også denne gangen.

TV 2s sjakkekspert er i hvert fall ikke i tvil.

– Carlsens tøffeste utfordrer blir Hikaru Nakamura. Det beviste han under Magnus Carlsen Chess Tour tidligere i år. At i internett-sjakk, der er det to stykker det handler om: Magnus og Hikaru. Magnus klarte jo å ta det lengste strået, men det var så vidt, minner Jon Ludvig Hammer om.

Partiene kan du se på TV 2 Sport 1 og Sumo søndag fra kl. 17.30. Fra mandag av sendes turneringen på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Champions Chess Tour inneholder ti turneringer, hvor den siste er en finale man kvalifiserer seg til gjennom poeng fra de ni første turneringene. Alt avvikles på nett.