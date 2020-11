– Usikker på om vi noen gang vil se fire daglige turer til Alicante

Luftfarten - i Norge og internasjonalt - er i dyp krise. Denne uken startet Norwegian en prosess med konkursbeskyttelse for sine datterselskaper i Irland, og har nå fem måneder til å redusere gjeld og å kvitte seg med fly. Målet er å gå ut av prosessen som et mye mindre, men mer robust flyselskap.

Flere som Norwegian

Per Arne Villadsen, administrerende direktør i Berg-Hansen reisebyrå, er en av Norges mest erfarne reiselivstopper. I programmet Bare business sier han at dette er en god løsning for Norwegian nå.

– De grepene Norwegian nå gjør er helt nødvendige. Mange andre flyselskaper har gjort dette før, og vi kommer til å se at andre flyselskaper vil gjøre det samme det neste året, sier Villadsen.

– Så du tror at flere flyselskaper vil gjøre som Norwegian og søke konkursbeskyttelse?

– Ja, det tror jeg. Flybransjen er ikke så robust som man skulle ønske seg. Historisk har de hatt større underskudd enn overskudd. Hver gang det går bra, så har de investert i nye fly og de har konkurrert knallhardt på pris. Det bildet tror jeg vil endre seg nå, sier Villadsen.

Dårligere flytilbud

Han mener at flybransjen vil bli tvunget til å endre sin strategi - for å tjene penger og bli mer robuste.

– Flyselskapene er nødt til å legge mer vekt på lønnsomhet, og mindre vekt på den beinharde konkurransen og priskrigen. Da kommer også flytilbudet til å bli dårligere i mange år framover, sier Villadsen.

Når pandemien roer seg og folk kan reise igjen er det et stort maskineri som må gå i gang: Fly som har stått parkert lenge må sjekkes grundig, og piloter skal sertfiseres på ny. Dette er kostbart, og Villadsen mener at flyselskapene vil være veldig sikre på et godt marked før de starter opp igjen ruter. Han tror dette kan bety et mindre flytilbud helt fram til 2024, men det kan også bli et varig svakere rutetilbud.

Per Arne Villadsen er administrerende direktør i Berg-Hansen reisebyrå. Foto: Jonas Falao Liahagen/TV 2

Billettpriser

– Vi vil få en gradvis oppbygging av flyruter. Er det stor etterspørsel vil det gå fortere. Jeg tror likevel det vil ta mange år - hvis vi noen gang vil se det igjen - at det for eksempel går fire fly daglig fra Oslo til Alicante, sier Villadsen.

Han tror ikke at WizzAir's satsing på Norge, eller andre mulige flyselskaper, vil gjøre at flytilbudet for passasjerene blir veldig mye større. Han tror også at billettprisene vil gå opp fra nivået vi så før pandemien.

– Vi vil alltid ha lavprisselskaper og kampanjetilbud. Men jeg tror det generelle prisnivået må opp. Det henger sammen med at det blir færre fly, og at flyselskapene må tjene mer penger. Jeg tror vi får færre direkteruter, og vi får dyrere billetter. Og det tror jeg vi bare må venne oss til, sier Villadsen.

Storbyferier

Berg-Hansen reisebyrå har i hovedsak kunder innenfor bedriftsmarkedet, og det er ventet at forretningsreiser vil få en varig negativ effekt av koronapandemien. Det er toppsjefen nå forberedt på.

– Det er klart at terskelen for en nødvendig jobbreise kommer til å heves, som gjør at det markedet blir mindre. Hvor mye mindre er bare å gjette, sier Villadsen, som allerede før pandemien hadde begynt satsing på arrangering av digitale konferanser og events. Det gir flere ben å stå på.

Han venter også at nordmenns fritidsreiser vil gå noe ned etter korona. I stedet for flere helgeturer i året til storbyer i Europa, som mange hadde, så blir det kanskje bare èn. Dette var en trend som startet også før pandemien, gjennom fokuset på bærekraft.

– Vi så da at man kanskje hadde en dag ekstra på storbyferien. Man bodde litt bedre, og fløy med litt dyrere billetter. De hadde heller færre turer i løpet av et år. Men folk kommer fortsatt til å reise til syden. Jeg kjenner vel ingen som ikke vil ut og reise så fort vi har mulighet, sier Per Arne Villadsen.

