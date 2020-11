Usjarmerende når enkelte godter seg over at tre nye spillere har testet positivt

Kampen mot korona er ikke en fotballkamp der man på død og liv må få kåret en vinner og en taper. Det er ingen grunn til å hovere over at tre nye landslagsspillere er smittet med korona.

Tre nye landslagsspillere har testet positivt for korona. Man kan lett å se for seg at Bent Høie, Bjørn Guldvog og Espen Nakstad egentlig har lyst til å sende ut en pressemelding der det bare står “Hva var det vi sa?”.

Det kommer de selvsagt ikke til å gjøre. Dette handler ikke om vinnere og tapere, men om at smittevern er både utfordrende, komplisert og ofte ganske frustrerende. Det å legge seg på en linje der man hele tiden prøver å være mest mulig føre var vil i mange tilfeller påføre både enkeltmennesker og grupper begrensninger som føles unødvendig strenge.

Samtidig har denne strenge linjen også gjort at Norge har klart seg langt bedre enn mange andre land gjennom denne pandemien.

Bent Høie og helsemyndighetene har gjentatte ganger påpekt at karantene for nærkontakter er et av de aller viktigste tiltakene vi har for å bekjempe spredningen av viruset. Inkubasjonstiden er grunnen til at man i Norge ikke kan teste seg ut av karantene etter nærkontakt med en person som er smittet.

Meldingen om at Patrick Berg, Marius Lode og Markus Henriksen har testet positivt kommer en hel uke etter at Omar Elabdellaouis positive test ble offentliggjort. Dette viser nøyaktig hvorfor myndighetene tviholder på at karantenetiden etter nærkontakt med en smittet må overholdes uavhengig av negative tester.

NFFs plan var hele tiden at disse tre Eliteserie-spillerne skulle bli igjen i Norge, mens resten av troppen skulle reise til Romania. Alle tre har heldigvis holdt seg i karantene på hotellet, og dermed ikke tatt med seg smitten hjem til sine respektive lag. Det er gode nyheter både med tanke på smittespredningen i Norge, og med tanke på å få fullført Eliteserien.

Det blir høyst interessant å se om noen av utenlandsproffene våre tester positivt i løpet av de kommende dagene.

Vi har denne landslagspausen sett en oppblomstring av positive tester i toppfotballen. Som ventet, når spillerne samles på tvers av klubbkohorter og ligaer. Det er riktig at UEFA-protokollen har sørget for at man har kunnet gjennomføre et stort antall fotballkamper under relativt trygge forhold. Samtidig er dette en viktig påminnelse om at selv ikke hyperstrenge smittevernprotokoller er en garanti mot smitte.

Når smittetrykket er så høyt som det er nå, vil også fotballspillere rammes. Det er sant at toppfotballen så langt har gjort et imponerende arbeid for å kunne holde fotballen i gang samtidig som man hindrer smittespredning.

Men det er også sant at fotballen og idretten må ta innover seg at smittesituasjonen hele tiden er i endring. Protokoller som fungerte bra i september er ikke nødvendigvis nok når smittetallene øker i november.

Det gikk ei kule varmt i helga da landslaget ble stoppet på Gardermoen. Det var mye følelser involvert, og for mange var det komplett ulogisk at spillerne skulle kunne reise hjem hver for seg, men ikke kunne reise samlet ut i et eget fly der man hadde langt bedre kontroll på smittevernet. Det var kanskje ikke alle omtaler av Bent Høie og helsemyndighetene som var like høflige eller anstendige da det kokte som verst.

Likevel må jeg si at det fremstår minst like usjarmerende når enkelte nå nærmest godter seg over at tre nye spillere har testet positivt. Jeg tror ikke vi er tjent med en debatt som reduseres til vinnere og tapere, de som bryr seg om smittevern mot de som bryr seg om idretten.

“Hva var det vi sa” er sjeldent et godt utgangspunkt for en konstruktiv debatt.

Forhåpentligvis kan denne saken heller være en viktig lærdom for alle. Verken fotballspillere, politikere, byråkrater, kommentatorer eller landslagssupportere sitter med fasiten på forhånd. Smittevern er langt mer komplisert enn som så.

Debatten om fotball i pandemien kunne hatt godt av litt mindre skråsikkerhet i monitor. I stedet for å få en ny runde med utestemme og steile fronter håper jeg denne saken kan bli en påminnelse for oss alle. Selv unge, friske, symptomfrie mennesker kan være smittet. Det er derfor vi alle blir bedt om å ta alle de forholdsreglene vi kan.