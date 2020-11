Derfor sto tolv busser bom fast midt i nabolaget

Denne uken kom vinteren brått på Vestlandet da temperaturen falt fra elleve til ei grad på ett døgn.

Farevarslene for jordskred og flom, ble etterfulgt av store mengder nedbør og kraftig vind, og torsdag kom også snøen.

Det fikk kollektivtrafikken i Bergen merke, for torsdag kveld måtte hele tolv busser vente to timer med nødlysene på i den trange gaten i Sollien.

– Det skyldtes rett og slett at veiene ikke var ordentlig brøytet. Føret var ordentlig glatt, og biler klarte ikke å stoppe i nedoverbakkene. Dermed måtte vi prioritere sikkerheten og stoppe bussene, sier regionsjef Rune Mannseth i Tide.

– Ekstremt kjedelig

Flere i nabolaget sperret opp øynene og lurte på hva som skjedde da bussene plutselig fylte den trange gaten.

Også passasjerene måtte pent vente de to timene det tok kommunen å brøyte området, men Mannseth sier de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger i etterkant.

– Det er ingen sjåfører som har blitt utskjelt eller noe slikt. De som var om bord har tatt hendelsen med fatning og forståelse, men det er klart at dette er ekstremt kjedelig for alle. De måtte vente langt utover arbeidstiden og kom seg ikke hjem, sier Mannseth.

Regionsjefen sier det er viktig å ta lærdom av hendelsen, og passe på at bussrutene blir brøytet når det er behov for det.

– Det ble rimelig såpeglatt og kaotisk, sier han.

GLATT: Regionsjefen i Tide sier de ikke tok sjansen på å la bussene kjøre nedover de svært bratte bakkene i Sollien. Foto: Tore Rørtveit / TV 2

Venter mer nedbør

Selv om solen titter frem i Sør-Norge denne fredagen, blir det bare en liten pause.

Til helgen kommer uværet tilbake, og Meteorologisk institutt har sendt ut nytt farevarsel for fjellstrøkene.

Lørdag og søndag er det ventet snøfokk i fjellet på grunn av snøvær. Det blir kraftig vind fra sør og senere fra vest, heter det i det siste gule farevarselet.

– Det blir nok skikkelig ruskevær i helga også, med kraftig vind i hele Sør-Norge og nordover. Vestlandet er mest utsatt, og nedbøren kommer innover kysten allerede fredag kveld, sier meteorolog Camilla Albertsen i Storm Geo.

Gladmelding

Det er spesielt Dovrefjell, Jotunheimen og Hardangervidda som omfattes av varselet.

Meteorologene ber dem som har planer om å kjøre i disse områdene om å beregne noe ekstra tid til transport og kjøring, bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

Uværet er ventet å begynne natt til lørdag og være over sent søndag kveld. Da sier Albertsen at uværet vil ta en ny pause.

– Da får vi en ny og liten høytrykksrygg inn mot mandag, men så kommer lavtrykket tilbake på tirsdag. Dette vil likevel være svakere enn det som har vært tidligere i uken, sier meteorologen.