Ble rørt av det Kongen sa: – Veldig sterkt

Forfatter og mangeårig redaktør Harald Stanghelle har skrevet boken «Kongen forteller». Boken er en samtalebok med kong Harald, og topper nå bestselgerlistene her til lands.

I arbeidet med å skrive boken har Stanghelle totalt hatt elleve lengre samtaler med kongen.

– Så til sammen ble det en del timer med landets konge, sier Stanghelle i TV 2-programmet Presseklubben.

– En veldig fin fyr

Stanghelle forteller om helt spesielle møter med kongen, som både fant sted på Slottet og på Bygdøy kongsgård.

– Det er en veldig fin fyr, hvis det er lov å si om en konge.

– Jeg tror han må være noe av det minst jålete jeg har truffet. Og jeg er helt sikker på at av alle de personene i den norske samfunnstoppen som jeg har møtt gjennom et langt liv, så var han den minst selvopptatte.

Monarkiets fremtid

De to har snakket seg gjennom den 83 år gamle kongens liv, og nasjonens utvikling, fra andre verdenskrig til i dag.

Se intervjuet med Stanghelle der han snakker om øyeblikket som gjorde inntrykk, i videovinduet øverst i saken.

I tillegg har kong Harald delt sine tanker om monarkiets fremtid, og den dagen hans sønn, kronprins Haakon, en dag skal overta.

– Veldig sterkt

Dette gjorde spesielt inntrykk på Stanghelle.

– Han snakker om kronprins Haakon ikke bare som en sønn, men som en venn og medarbeider. Han bruker akkurat de ordene.

– Han sier også at det vil bli bra når den dagen kommer at kronprins Haakon skal ta over, og han sier at det ikke bekymrer ham.

I boken legger også kong Harald til at han tror at hans far, kong Olav, var mer bekymret for ham enn han er for kronprins Haakon.

– Hvordan var det å høre det?

– Jeg synes at det var veldig sterkt å høre på. Det er sterkt å høre mennesker som gir noe av sine egne følelser, og kong Harald er ikke den som gjør det i tide og utide.

– Men en merker at med noen få ord, så er det en del glimt som gjør at man skjønner at dette har betydd mye for ham.

Hemmeligheten

Stanghelle får støtte fra TV 2s faste kongehuskommentator, historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.



Han mener nettopp kongens åpne og ærlige fremtoning er viktig for monarkiets posisjon i Norge i dag.

– Hemmeligheten bak kong Haralds popularitet, er at han har knyttet følelsesmessige bånd med folket.

– Han har vist følelser og omsorg for folket, som folk også har gjengjeldt. Det så vi for eksempel da kongen var syk tidligere i høst, sier Isaksen.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.