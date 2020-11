25.000 nordmenn kan miste strømmen ved nyttår

1. januar 2021 skal alle i Norge ha installert nye digitale strømmålere. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har bestemt at alle skal ha de nye strømmålerne.

Avdelingsdirektør Ole Flataker sier de så si er i mål.

– 2,9 millioner målere er nå ferdig monterte i sikringsskapene til nesten samtlige husstander og næringsbygg i landet. Vi er nesten i mål med en av de største el-oppgraderingene i moderne tid, sier Flataker.

25.000 kan miste strømmen

Seks uker før fristen går ut, er det fortsatt 25.000 personer som nekter strømselskapene å montere de nye smartmålerne.

Ole Flataker i NVE viser hvordan smartmålere virker. Foto: Stein Akre

– Det er noen som motsetter seg. Fem tusen har levert inn legeerklæringer på at de er el-følsomme, mens mange av de andre sier de føler seg overvåket.

Hannemor Skøyen Grue er en av de 25.000 som nekter. Hun bor i et rekkehus på Nøtterøy, og har levert legeerklæring for å slippe å installere ny strømmåler.

Nå har Skøyen Grue fått varsel om at Skagerak Energi kutter strømmen dersom hun ikke går med på å montere ny måler.

Hannemor Skøyen Grue vil beholde sin gamle digitale måler. Foto: Stein Akre

– Disse nye målerne har innebygde sendere som kontinuerlig sender informasjon om strømforbruket til energiselskapet. Jeg blir syk av strålingen. Jeg nekter å være en forsøkskanin som ender opp med å dø av kreft om fem år, sier Skøyen Grue.

Havner i retten

Hannemor Skøyen Grue er en av mange som har gått til retten for å hindre at de står uten strøm til vinteren. Skagerak Energi er et av flere selskap som har fått rettslige forføyninger mot seg denne høsten.

Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes sier de har 18 kunder som fortsatt nekter nye målere.

– Vi mener at vi har rett til å velge det måleutstyret vi vil, og har varslet at vi kutter strømmen dersom de ikke aksepterer det. Men så har de fått medhold på en rettslig forføyning, som gjør at vi nå utsetter å kutte strømmen inntil det foreligger en rettslig avklaring rundt hele problematikken.

Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi avviser at smartmålere er helsefarlige. Foto: Stein Akre

– Når er det ventet?

– Akkurat det vet vi ikke ennå. Det gjenstår å se hvordan dette ender. Vi har ikke lyst til å trekke egne kunder inn for retten og håper egentlig på at myndighetene gir en avklaring.

Hannemor Skøyen Grue er klar for å kjempe og mener at NVE har gitt rom for unntak.

– NVE har sagt at man kan slippe dersom man har legeerklæring og har et lavt og stabilt strømforbruk. Jeg håper at vi kan få en ordning slik at vi som har spesielle behov skal få slippe å få dette inn i husene våre.

Lars Klæboe er seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og blant dem med størst kompetanse på stråling i Norge. Han tilbakeviser at de nye strømmålerne kan være skadelig.

– Ikke ut fra det som er vitenskap i dag. Det er ingen som har klart å vise at en så lav eksponering (0,5 watt) er helseskadelig, sier Klæboe til TV 2.