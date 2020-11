Slik går det med Farmen-hunden Balto

Årets Farmen-hund lever et tilbaketrukket familieliv etter TV-suksessen.

«Farmen-hunden» har blitt et begrep etter 16 sesonger med Farmen på TV 2.

Årets hund, Balto, har tatt både TV-seerne og deltakerne med storm, men i onsdagens episode var Farmen-oppholdet over for vår firbeinte venn.

– Nå skal vi på jakt, forteller Fred Roger Stensen til TV 2.

FARMEN-HUNDEN: Karianne Kopperstad og Balto. Foto: Alex Iversen/TV 2

Godt av oppholdet

Sammen med samboeren Gunn Anita eier han Balto, som nå lever et tilbaketrukket familieliv i Grong i Trøndelag fylke.

– Det går veldig fint med Balto. Han hadde godt av oppholdet på Farmen, spesielt i forhold til sosialisering til både dyr og mennesker, forklarer Stensen.

Inne på gården ble Balto kjent som en morsom og litt rampete hund.

– Han finner på så mye rart. Balto er en fantastisk hund, forteller Nils Kvalvik i et klipp som ikke har blitt vist på TV.

Kvalvik trakk seg fra Farmen etter den mye omtalte juksingen tidligere denne sesongen.

GODE VENNER: Daniel Viem Årdal og Balto. Foto: Alex Iversen/TV 2

Plass i hjertet

Også Daniel Viem Årdal fikk et nært forhold til Balto.

– Jeg har blitt litt sånn pappaen til Balto her inne. Han er jo glad i alle og alle er glad i han, men han kommer nå dit jeg er når vi skal legge oss, sa Årdal underveis i oppholdet.

Thor Haavik innrømmer at Balto gjorde inntrykk.

– Jeg pleier å si at jeg elsker mennesker og liker dyr. Men gjennom oppholdet her har jeg merket at dyrene virkelig har fått en plass i hjertet mitt, innrømmer den sympatiske bergenseren.



MED DYRENE: Inger Cecilie Grønnerød og Sindre Nyeng. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ingen kjendisnykker

Balto er av rasen Norrbottenspets, han har to søsken og fylte åtte måneder på mandag. Det var Stensen og samboeren som eide Balto før Farmen-oppholdet også.



I tiden fremover er planen at Balto skal brukes til jakt.

– Ja, planen er å bruke han litt på fuglejakt. Ellers skal han bare være en familiehund, sier Stensen.

– Og han har ikke vist noen tegn til kjendisnykker etter Farmen-suksessen?

– Nei, ikke ennå, men ryktene går fort her i Namdalen, så hvem vet, avslutter Stensen.

Det nærmer seg nå finaleuken av Farmen, der finalen vil bli avgjort søndag 6. desember.