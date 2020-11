Farmen-Thor: – Jeg fikk trent tålmodigheten

Enkelte var skeptiske da de fikk høre at den ferske presten Thor Haavik (26) skulle være med på Farmen. Men siden episode én har han utmerket seg og blitt en av storfavorittene – både blant seerne og de andre deltakerne.

Men selv om Thor nå på mange måter har blitt en frontfigur for kristendommen, er det ikke en selvfølge at det var prest han skulle bli. 26-åringen er døpt og konfirmert, men kristendommen har ikke vært fremtredende i familien.

Under oppveksten var hans største drøm å bli profesjonell fotballspiller, men den drømmen ble knust da han som 16-åring ble skadet i begge knærne. Ufrivillig måtte han legge fotballskoene på hyllene for godt.

– Jeg mistet det som hadde gitt meg så mye håp og mening, så jeg hadde en veldig tung periode etter det.

LEVDE FOR FOTBALL: Fram til Thor var 16 år var fotball det som ga livet mening. Så ble han skadet. Foto: Privat

En kveld på gutterommet bestemte han seg for å prøve å be til Gud.

– Jeg gikk ned på kne og foldet hendene, for jeg hadde hørt at det var sånn man gjorde det, og ba noe sånt som: «Gud, unnskyld for at jeg har gått min egen vei», for da hadde jeg valgt han bort og det var fotballen som var det store. Etterfulgt av: «Hvis du finnes, skal jeg gå 100 prosent for deg», sier han og fortsetter:

– Og mens jeg ber det, så skjer det som har forandret livet mitt. Det var akkurat som at det strømmet ufattelig mye kjærlighet, fred og godhet over meg. Jeg begynte å grine og grine, og det er virkelig det sterkeste og mest fantastiske jeg noensinne har opplevd. Jeg tror og håper at det er noe sånn det er i himmelen.

Gode grunner til å bli sint

Nå har 26-åringen kommet seg til uke ni på Farmen, og drømmen om hytte og bil er til å ta og føle på. Thor forteller at det var hovedsakelig to grunner til at han meldte seg på.

– Det ene var at jeg ville bringe det kristne budskap ut på en så flott og stor arena. Det andre var at jeg hadde veldig lyst til å oppleve det å leve så tett på ulike folk fra meg selv, over så lang tid.

I årets sesong har det vært regelbrudd, høylytt krangling og sabotasjer. Selv om Thor helst skulle vært det foruten, skjønner han hvorfor disse tingene skjer.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så opplevdes det ikke så brutalt som det kanskje så ut. Alle de jeg møtte på Farmen har blitt veldig nære og gode venner. Vi ble så utrolig fort glad i hverandre, så det har vært fantastisk å møte hver enkelt og det har vært spennende å se hvor ulike vi er. I en familie kan folk gjøre feil og da er det viktig at vi er der for hverandre, samtidig som vi sier at jeg synes ikke det var helt riktig det som ble gjort.

– Men fikk du aldri lyst til å heve stemmen?

– Joda, og det gjorde jeg noen ganger. Det er absolutt i mange situasjoner riktig å heve stemmen og bli sint for eksempel. Det er mange ganger god grunn til å bli sint.

– For du kan bli sint?

– Ja, absolutt. Jesus ble sint i blant han også!

Enorm respons

Presten fra Loddefjord innrømmer at han på forhånd var nervøs for hvordan de andre deltakerne, seerne og det kristne miljøet skulle reagere på hans deltakelse på reality-programmet.

Men ifølge Thor har responsen vært overveldende.

– Jeg visste ikke hvordan de andre deltakerne kom til å forholde seg til en prest. Men det har det vært helt utrolig, folk har heiet det fram på en så god måte, og heiet fram det gode som en prest og kristen kan bringe inn i et fellesskap som bønn, gode og dype samtaler, velsignelse, bibelfortellinger, livsfortellinger og masse fint. Det var overveldende, forteller han.

INNSATT SOM PREST: Nylig ble Thor Haavik innsatt som prest, og i oktober startet han i Salhus menighet, der han skal jobbe med konfirmanter og ungdommer. Foto: Privat

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Det har vært utelukkende positivt. Jeg har fått over 2000 meldinger, og det er veldig mange som sier de blir inspirert, at de har kommet nærmere Gud og er stolte over det jeg representerer. Jeg tror jeg har gjort kristen-Norge stolt.

Thor kan også fortelle at han har fått en rekke frierbrev.

– Det har blitt ganske mange av de, og det er stas det. Det er et kjempefint kompliment å bli spurt på date. De spør stort sett om vi skal møtes. Noen ganger spør de om jeg vil gifte meg med de. Det blir nok litt for voldsomt.

Lært mye om seg selv

26-åringen forteller at han har lært mye om seg selv og andre i løpet av denne høsten. Særlig er han fascinert over de mellommenneskelige relasjonene han har fått og vært vitne til.

– Jeg forsøker å se det beste i den enkelte og prøve å heie fram det gode, og møte folk der de er. Også har jeg lært så mye om meg selv og om livet ved å møte mennesker som er ulike fra meg selv. Også er vi mennesker veldig like på så mange plan også da.

En ting som han har oppdaget ved seg selv, er han ikke alltid er like tålmodig.

– Jeg er en litt sånn utålmodig type, da. Jeg husker når jeg og Raymond høvlet denne flaggstangen, da kjente jeg at jeg fikk trent tålmodigheten, avslutter han.