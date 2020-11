Salget av sexleketøy har eksplodert: Dette vil nordmenn ha nå

Koronapandemien har ført til at vi tilbringer mer tid hjemme sammen, og det har gitt et klart utslag for hvordan vi leker oss på soverommet.

Ifølge Kondomeriet er det tydelig at mange har lyst til å finne på noe spennende og pirrende sammen, og det gir definitivt utslag på salgstallene.

– Vi har hatt en omsetningsøkning på nett på 80 % fra mars til oktober i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Og trykket ser ikke ut til å gi seg. Snarere tvert imot. Vi går mot nok et rekordår! sier Ingrid Bakker, fungerende presseansvarlig i Kondomeriet.

– Sexleketøy har blitt trendy

Kondomeriet forteller at etterspørselen etter sexleketøy har vært økende hvert år de siste 31 årene. Ifølge dem er det nærliggende å tro at det finnes minst ett sexleketøy i alle norske hjem.

– Nordmenn aldri kjøpt mer sexleketøy enn de gjør nå, og aksepten for å eie et sexleketøy er økende. Det er nærmest blitt trendy, sier Bakker.

Dette vil kvinner ha

Kondomeriet opplyser at de selger definitivt flest sexleketøy til kvinner.

Womanizer, som er én av selskapets soleklare bestselgere, har mye av fortjenesten.

– I tillegg trenger 9 av 10 kvinner å stimulere klitoris for å oppnå orgasme, og derfor går de nok også til innkjøp av et vibrerende sexleketøy som både kan hjelpe dem med å få en orgasme, eller å få bedre og kraftigere orgasmer, sier Bakker.

Klassiske vibratorer, klitorisvibratorer, klitorisstimulatorer og rabbitvibratorer ligger også på bestselgerlisten for kvinner.

LEK: Nedstengingen i forbindelse med koronapandemien har ført til at salg av alle former for underholdning og lek i hjemmet har skutt i været.

Markant økning hos menn

Selv om kvinner kjøper mest, opplever Kondomeriet også en markant økning i etterspørselen av sexleketøy for menn.

– Dette henger nok sammen med den enorme utviklingen som har skjedd de siste årene. Det har kommet mange nye produkter for menn, som ikke ligner på den klassiske sjømannsbruden, men som har fokus på god effekt, nye måter å stimulere på og ikke minst design, sier bakker.

Både Arcwave Ion og The Handy er to spennende teknologiske nyvinninger på markedet for menn.

Fleshlight, masturbatorer, penisringer og onanihylser topper også bestselgerlisten.

Flere åpner bakdøra

På den økte etterspørselen etter sexleketøy, er det særlig én ny trend som peker seg ut.

– I år har stadig flere nordmenn åpnet bakdøra, og vi har sett en sterk økning i salget av anale sexleketøy som analplugger og prostatavibratorer, sier Bakker og understreker at det er en trend som ikke virker å forsvinne med det første.

Det er også stadig flere par som inkluderer et sexleketøy i sengekosen. Her er parvibratorer, app-styrte sexleketøy og vibrerende penisringer populære.

– Det er ingen tvil om at nordmenn tar ansvar for egen seksualitet og tar saken, eller sexleketøyet, i egne hender, sier hun.

Her øker salget mest

Det er særlig noen fylker som har hatt en særlig økning i kjøpet av sexleketøy.

I Vestfold og Telemark har innbyggerne brukt 30 prosent mer enn landsgjennomsnittet på sexleketøy, oljer og erotiske klær, viser nye tall fra Klarna.

Tar man en titt på de største kommunene er det Drammen som topper listen. Her har de per innbygger brukt hele 20 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Deretter følger Fredrikstad, 8 prosent over gjennomsnittet.

– Det er helt åpenbart at nedstengingen i forbindelse med koronapandemien har ført til at salg av alle former for underholdning og lek i hjemmet har økt. Det er derfor ikke unaturlig at salget av erotiske artikler flere ganger i denne perioden har toppet våre oversikter over kategoriene med høyest vekst, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna.