Rett før landslagspausen fikk Ole Gunnar Solskjær et etterlengtet pusterom da Manchester United slo Everton 3-1 på Goodison Park. Men der borteformen viser tre seire på tre kamper denne sesongen, har de røde djevlene stadig til gode å vinne på Old Trafford. De siste seks seriekampene på eget gress har gitt tre uavgjort og tre tap.

– Det er ikke så enkelt å sette fingeren på hvorfor vi ikke har vunnet hjemme. Alle kamper lever sitt eget liv. Men den beste kampen vi har spilt denne sesongen, var på hjemmebane mot Leipzig. I Norge har vi i det minste noen hundre fans på tribunen, men her er det helt sterilt, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2, og fortsetter:

– Hjemme og borte er annerledes nå, det er ikke som det var før. Både Crystal Palace og Tottenham fortjente seieren, men kampene mot Chelsea og Arsenal var jevne, og hadde vi hatt fansen der er jeg sikker på at det kunne ha sett annerledes ut, forklarer han.

Må vinne

West Bromwich har også vist seg å være en vrien motstander for Manchester United på Old Trafford de seneste årene. På de siste fem møtene på drømmenes teater står «The Baggies» med imponerende tre seire, én uavgjort og kun ett tap.

– Det ville vært typisk United om de ikke klarte å vinne denne kampen. På papiret er det en av de enkleste kampene denne sesongen, men de har slitt mye med å slå lag som forsvarer seg dypt. United er best når de kan kontre, men det kan de ikke mot West Brom, sier journalisten Paul Hirst, som jobber for anerkjente The Times, til TV 2.

Solskjær føler seg uansett trygg på at hans gutter er klare, selv om han forventer en tøff kamp fra Slaven Bilićs mannskap.

– Vi spilte mot de i sommer like før vi startet igjen, og vi vet de har gode spillere. Jeg forventer et lag som vil gi oss problemer, men jeg må fokusere på det vi holder på med. Vi vil se mer av det vi har gjort bra denne sesongen, og vi vil dominere, sier Solskjær.

Og det bør United gjøre, skal vi tro Hirst.

– United må finne en måte å bryte de ned på. Det er en kamp de må vinne, for om de ikke klarer å slå Wes Brom hjemme ser det ikke bra ut med tanke på resten av sesongen

Rashford usikker

Solskjær kan i det minste prise seg lykkelig over at landslagspausen ikke har gitt United ytterligere skadetrøbbel, men noen usikre kort er det, deriblant Luke Shaw, Victor Lindelöf og Marcus Rashford.

– Marcus trente i dag, og forhåpentligvis er det ingen reaksjon. Eric Bailly er ikke klar enda, og Victor Lindelöf må vi vurdere i morgen. Ryggen er ikke helt god, opplyser Solskjær, som også kan informere om at Luke Shaw ikke var med på dagens trening og at en avgjørelse rundt han blir tatt i morgen.

En annen det har vært snakket om er Paul Pogba. Under landslagspausen uttalte franskmannen til RTL at han «aldri hadde hatt en så vanskelig periode i karrieren» og at landslaget var som «et frisk pust». Solskjær sier følgende om situasjonen.

– Paul hadde en vanskelig sesong i fjor og han har hatt covid denne sesongen. Jeg har snakket med han, og han følte seg sterkere i landskampene. Jeg tror han bare vil forbedre seg og han er veldig viktig for oss, avslutter Solskjær.