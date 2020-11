Flere nøkkelspillere ute mot Leicester: - Situasjonen er vanskelig

Se Liverpool-Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra klokken 20.00.



For det er et skadeskutt Liverpool som ønsker serieleder Leicester velkommen til Anfield søndag. Stopperparet Virgil van Dijk og Joe Gomez er begge ute med langtidsskader, mens kaptein Jordan Henderson og høyreback Trent Alexander-Arnold er uaktuelle til møte med «The Foxes».

– Trent vil ikke bli klar og Jordan vil ikke bli klar, det er klart. Situasjonen er vanskelig for oss alle, men jeg skylder ikke på noen for disse skadene, det er den situasjonen vi er i. Nå venter en meget intens periode, selv uten landskamper, der vi spiller nesten hver tredje dag. Sånn er situasjonen, sier Jürgen Klopp på pressekonferansen før søndagens kamp.

Om toppscorer Mohamed Salah blir klar til møtet med ligalederen, er heller ikke avklart. 28-åringen, som har vært i karantene i hjemlandet Egypt etter en positiv koronatest, skal etter planen returnere til Liverpool i dag.

– Han kommer tilbake i dag, det er det jeg har hørt. Han føler seg bra og har ingen symptomer, det er bra, sier Klopp.

På spørsmål om hva han tenker om at Salah ble smittet mens han deltok i sin brors bryllup, svarer manageren følgende:

– Jeg kan fortelle deg at jeg var i Tyskland i sommer og en kompis flyttet bursdagens sin sånn at jeg kunne delta, men jeg bestemte meg for å ikke dra. I andre land og andre situasjoner kan det være annerledes, og en brors bryllup er en spesiell anledning. Resten er mellom meg og Mo, forklarer Klopp.

Men det er ikke bare negative nyheter fra Anfield. Fabinho og Thiago Alcantara, som har vært ute med skader i noen uker, kan bli kampklare denne helgen.

– De er nærmere, så får vi se om de er nærme nok på søndag, sier en kryptisk Klopp.

Selv om skadelista begynner å bli uhyggelig lang, tror Liverpool-sjefen at situasjonen kan føre med seg noe positivt.

– Spillerne trenger ikke å bevise noe, for det har de allerede gjort. Jo større problemene blir, jo nærmere kommer vi hverandre. Vi må akseptere situasjonen og bruke situasjonen. Vi skal stille med elleve spillere på søndag og vi skal kjempe med alt vi har, lover tyskeren til TV 2.