Wenches afternoon tea

Afternoon tea er en sjarmerende britisk tradisjon som har røtter helt tilbake til midten av 1800-tallet.

Ferske finger-sandwich, nystekte scones, kanskje en krydderkake, syltetøy, lemon curd (sitronsmør, se egen oppskrift) eller clotted cream (smør og fløtekrem pisket sammen). Dette er noe av det som frister til afternoon tea. For noen hører også et glass champagne til.

Finger-sandwich er første rett i en afternoon tea. Den mest klassiske sandwichen er fylt med agurk og kremost, men du kan fylle dem med akkurat det du måtte ønske, for eksempel kremost og tynne skiver røkelaks eller roastbiff eller en eggestand. Det som kjennetegner en finger-sandwich, er at skorpen er skåret bort. Pålegget legges mellom to skiver som deles i to trekanter. Jeg kjøpte også makroner og litt annen søt kake/kjeks på butikken.

Oppskrift scones:

Dette trenger du til ca. 12 stykker:

360 g (ca. 5 ½ dl) hvetemel

1 ss bakepulver

2 ss sukker

¼ ts salt

50 g smør

1 ½ melk

1 egg

Ca. 1 dl rosiner eller korinter

Slik gjør du:

Bland sammen mel, bakepulver og sukker. Smuldre inn smøret. Bland sammen egg og melk og hell i melblandingen under omrøring. Ta deig ut på benken og kna lett sammen. Tilsett eventuelt rosiner eller korinter om du ønsker det. Dekk til deigen og la den hvile i 8-10 minutter. Kjevle ut deigen til ca. 5-6 cm tykkelse. Stikk ut rundinger, ca. 4 cm i diameter og sett på bakepapirkledd stekebrett. Dekk med et klede og la sconesene hvile i 40-45 minutter. Stek på midterste rille i varm stekeovn 220 grader i 10-12 minutter.

Servers ofte med smør eller lemon curd eller syltetøy/marmelade.