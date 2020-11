Andreas Wahl vant Skal vi danse: – Det føles uvirkelig

Etter 12 intense uker med knallharde danseøkter og nervepirrende direktesendinger, var det endelig tid for finale i årets Skal vi danse.

Årets finalister var fysiker og programleder Andreas Wahl (37) og realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (24), etter at programleder Marte Bratberg (31) tapte danseduellen forrige lørdag mot Wahl, og tok tredjeplassen.

Til tross for at Fornebu var tomt for publikum, leverte finalistene et forrykende finaleshow.

Etter å ha danset tre danser hver, var det til slutt Wahl og hans dansepartner Mai Mentzoni (26) som vant årets Skal vi danse.

– Jeg er veldig overrasket. Jeg vil takke TV 2, alle som har stemt, jeg vil takke Mai. Også er det tre stykker hjemme som har hatt det vanskelig, så nå er jeg veldig glad for at jeg skal hjem, sa Wahl da resultatet lå klart.

VINNERE 2020: Wahl og Mentzoni vant Skal vi danse 2020. Foto: Espen Solli/TV 2

Se Andreas og Mai sin siste vinnerdans i Skal vi danse øverst i saken.

– Turte ikke håpe

Når God kveld Norge snakker med vinnerparet er det et lettet smil om munnen.

– Det føles uvirkelig, jeg turte ikke å håpe. Nate og Helene fikk helt fantastiske score fra dommerne, men jeg visste at publikum der hjemme hadde sitt å si. Så da tenkte jeg at det var de som fikk den, sier Wahl.

Likevel hadde han et lite håp om at de kanskje fikk klart å danse seg gjennom TV-skjermen og inn i hjemmet til det norske folk.

– Kanskje de fikk lyst til å stemme på oss. Det er jeg skikkelig takknemlig for.

Hør seiersbrølet til Wahl og Mentzoni lenger den i saken.

Wahl er svært takknemlig for dansepartneren sin Mentzoni, og alt de har opplevd sammen i Skal vi danse.

– Jeg vil takke for alle opplevelsene, alt hun har lært meg, ikke bare dansingen men ellers også. Og hvis du skulle trenge noe Mai, hvis det er noe jeg kan bidra med så er jeg her, sier han.

– Jeg vil bare få si tusen tusen takk for at du har vist så sykt stor respekt for det her, for at du er en så flott person som støtter meg og andre. Jeg er veldig takknemlig, svarer hun.

TAKKNEMLIG: Wahl takker danspartneren sin Menztoni, og er ikke fjern for å danse mer sammen, på fest vel og merke. Foto: Espen Solli/TV 2

Klar for å vende hjem

Da paret hadde danset sin siste dans, felte Wahl noen tårer.

– Det betydde at en lang reise har kommet til slutten. Jeg har fått lære så mye, og det betyr at vi klarte å formidle det vi prøvde å få til i den siste dansen vår. Og den slutter med å vende hjem, og det gleder jeg meg veldig veldig til.

Wahl fortalte tidligere denne uken til God kveld Norge at det har vært tøft på hjemmebane, i løpet av Skal vi danse-deltakelsen.

Se alle finaledansene lenger ned i saken.

– Ingen bitterhet

Kahungu og dansepartneren hans Helene Spilling (24) har vært favoritter til å vinne hele konkurransen. Likevel måtte han lørdag kveld se seg slått på målstreken.

– Det er jo bittert å snuble ved målstreken, men det var jo ikke det heller. Vi fikk jo høyest score fra dommerne. Teknisk så gjorde vi vårt beste, men det holdt ikke for dem hjemme, og det er fullt forståelig, sier Kahungu til God kveld Norge.

Han tror det er flere som kjenner seg igjen i reisen Andreas har hatt, og hva han har levert.

– Det gjør jeg også. Han er absolutt en verdig vinner. Det er ikke noe bitterhet i det hele tatt.

Det kom som et sjokk da Kahungu og Spilling røk ut av konkurransen, tidligere denne høsten. Men etter det ble klart at det hadde vært stemmetrøbbel under sendingen, fikk paret komme tilbake til Skal vi danse-universet.

– Jeg venter på en telefon i morgen som lyder: Det var stemmetrøbbel, Nate du har egentlig vunnet, sier han spøkefullt.

NÆRE: Kahungu og Spilling har blitt nære venner i løpet av Skal vi danse-tiden. Foto: Espen Solli/ TV 2

Dette er Spilling sin første sesong i Skal vi danse som proffdanser. Kahungu er takknemlig for at hun ble hans partner.

– Helene har vært en klippe, hun har vært best. Hun har vært best og dårligst, men mest best, fordi hun har sett meg når jeg har følt at jeg ikke får til ting, og hun har reist meg opp og hatt troen på meg. Uten henne hadde jeg ikke vært her i dag, sier han.

Spilling mener Kahungu må ha tro på seg selv hele tiden, selv når han føler at han ikke får det til.

– Jobber du hardt nok så får du det til. Og det har du vist meg flere uker på rad. Du må bare være deg selv, for du lyser opp hverdagen til folk. Du har lyst opp hverdagen min i mange måneder nå, sier hun, til en rørt Kahungu.

Finalekyss

Før finalen, spekulerte Kahungu og Spilling i denne ukens episode av Dansebobla, om et finalekyss.

Det så imidlertid til å utebli på parketten.

– Det var hvis vi vant! Så med tanke på at vi ikke vant, så blir det ikke noe finalekyss, sier Kahungu, og gir Spilling et nuss i pannen.

Se hva Kahungu skal gjøre etter Skal vi danse, i videoen under.

– Skyhøyt nivå

Etter parene hadde danset seg gjennom første halvdel av finalesendingen, var dommer Merete Lingjærde tydelig på én ting:

– Det er helt jevnt og et utrolig høyt nivå. Begge viser god progresjon og leverer et skyhøyt nivå. Poengene vi gir betyr egentlig ingenting i den store sammhengen, sa hun til God Kveld Norge som var til stede på Fornebu på finalekvelden.

Kollega Trine Dehli Cleve var enig med Lingjærde, og syntes det var veldig deilig å se at parene leverte så bra.

Årets finaledanser

Begge danseparene leverte tre danser hver, hvor den første var en ønskereprise av én av dansene parene hadde danset tidligere i konkurransen.

Årets plasseringer i Skal vi danse 1. Realitydeltaker Øystein Lihaug Solberg (24) og dansepartner Maria Lie Ramella (24). 2. Artist Fred Buljo (32) og dansepartneren Lillian Aasebø (27). 3. Influenser Kristin Gjelsvik (33) og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (26). 4. Programleder og TV-profil Synnøve Skarbø (49) og dansepartneren Santino Mirenna (28). 5. Realitydeltaker Nathan Kahungu (24) og dansepartneren Helene Spilling (24). Paret ble tatt inn i konkurransen igjen, på grunn av stemmetrøbbel under sendingen. 6. Youtube Agnete «Agnetesh» Husebye (24) og dansepartneren Bjørn Wettre Holthe (39), og radioprofil og komiker Siri Kristiansen (42) og dansepartner Tarjei Svalastog (22). To par måtte forlate konkurransen, da Kahungu og Spilling ble med i konkurransen igjen, etter stemmetrøbbelet uken før. 7. Idrettsutøver Birgit Skarstein (31) og dansepartneren Philip Raabe (20). 8. Radioprofil Michael Andreassen (48 og dansepartneren Ewa Trela (41). 9. Skilegenden Thomas Alsgaard (28) og dansepartneren Rikke Lund (25). 10. Programleder Marte Bratberg (31) og dansepartneren Benjamin Jayakoddy (26).

Wahl og Mentzoni danset en reprise fra filmkveld-sendingen i uke tre. De danset rumba til Løvenes Konge-låten Can You Feel The Love Tonight.

Dommerne var svært begeistret for Wahl, og hvor mye han har utviklet seg og imponert dem gjennom sesongen.

– Jeg har sett så mye dans i deg fra dag én. Dette er dans som henger sammen, i et nydelig partnerskap med Mai, sa dommer Merete Lingjærde.

Wahl og Mentzoni fikk 38 poeng for sin rumba.

Kahungu og Spilling danset en reprise av sin argentinske tango. Da de fremførte den i kvartfinalen fikk danseparet full pott. Men det lot de seg ikke skremme av, og Spilling mente de ville fremføre den enda bedre denne gangen.

Dommer Trine Dehli Cleve påpekte at det var tøft gjort å velge denne dansen på nytt, men mente de leverte enda bedre, denne gangen.

Kahungu og Spilling fikk, nok en gang, full pott for sin argentinske tango.

I parenes andre finaledans, hadde dommerne gitt dem en dans, de ønsket å se på nytt.

Wahl og Mentzoni skulle dermed danse cha cha cha. Til Bruno Mars sin 24k Magic, åpnet Wahl showet, alene. Det lot dommer Egor Filipenko seg imponere av.

– For en åpning av en dansen! Du, alene, i fianlen – du står bare å rocker. Det er deilig å se hvor god du har blitt. og hvor trygg du er på hva du gjør, sa han.

De fikk 39 poeng for sin andre finaledans.

Dommerne ønsket å se Kahungu og Spilling danse en ny slowfox, i deres andre finaledans. Etter å ha levert en romantisk slowfox, var dommerne i ekstase over gjennomførelsen.

– Etter 14 sesonger har jeg aldri sett en person fylle musikken så godt som du gjør. Det er helt eksepsjonelt. Slowfox er dritvanskelig. Jeg fikk gåsehud, det er sykt. Du har virkelig et talent for dans, sa Filipenko.

Lingjærde fulgt opp, og sa at Kahungu og Spilling har blitt et dansepar.

– Moren din er nok utrolig stolt nå, det er jeg også, sa hun.

Kahungu og Spilling fikk full pott og 40 poeng for sin slowfox.

Som sin aller siste dans i Skal vi danse, danset Wahl og Mentzoni en showdans til sangen Håper Du Har Plass av Cezinando.

Wahl ønsket å rette fokuset mot hvor mye mobilen tar av tiden til folk, og at han ønsker å være med til stede i hverdagen.

Dehli Cleve syntes Wahl og Mentzoni oppsummerte Skal vi danse-reisen godt i showdansen.

– Du viser følelser og byr på deg selv, partnerskapet ditt med Mai, musikken, rett og slett alt, sa hun.

Paret avsluttet på best mulig vis og fikk 40 poeng for sin showdans.

Kahungu og Spilling avsluttet Skal vi danse-sesongen med en showdans til sangen Dance Monkey av Tones And I.

Innledningsvis snakket Kahungu om hvordan sangen kan kobles til det å å være en apekatt, noe han selv har følt på i livet. Med denne dansen ønsket han å endre fokuset til noe positivt. Det imponerte dommerne.

– Du avslutter Skal vi danse med glede, dans og full spirit. Hurra for deg! Jeg elsker det, sa Dehli Cleve.

Paret fikk nok en gang full pott av dommerne, med 40 poeng.

