Tre nye landslagsspillere testet positivt

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding fredag.

– Spillerne som har avgitt positiv prøve har vært i karantene på spillerhotellet siden landslagssamlingen ble avsluttet lørdag. De ville ikke risikere smittespredning ved å reise hjem, og har fulgt smittevernreglene med bruk av munnbind og praktisert sosial distanse. Spillerne har ikke hatt kontakt med andre personer, sier landslagslege Ola Sand.

NFF opplyser at spillernes klubber (Bodø/Glimt og Rosenborg) er varslet og at de fortsetter å være i isolasjon.

Alle klubbene til landslagsspillerne i utlandet er informert om smitten som oppsto på landslagssamlingen i Oslo og karantebestemmelsene. Spillerne blir testet og fulgt opp nøye i sine klubber før de er aktuelle for trening og kamper, skriver NFF videre.

– I UEFA-protokollen tar man høyde for smitterisiko, men målet er å eliminere videre smitte internt og å forhindre smitte til storsamfunnet. I vårt tilfelle var total isolasjon av smittet spiller første grep. Sannsynligvis har denne vært smitteførende samme dag som positiv test ble avlagt (torsdag 12.11.). Regler for smittevern er fulgt, men mest sannsynlig har en eller flere spillere hatt nær nok kontakt med den aktuelle spilleren til å pådra seg smitte. De tre spillerne er tilnærmet symptomfrie natt til fredag, sier Sand.

Direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Gro Tvedt Anderssen, opplyser til TV 2 at Berg, Henriksen og Lode har sittet i karantene hele uken.

– Foreløpig blir de værende i isolat der de er nå. Så blir det samtaler med legen om hvor de skal være. Det vi er kjent med er at de har fulgt reglene for smittevern. De har vært isolert på en del av hotellet, forklarer Anderssen.

Tidligere denne uken var Fredrik Midtsjø tilbake på trening for AZ Alkmaar, det samme var Erling Braut Haaland for Borussia Dortmund etter to negative tester. Ifølge AFP har Hertha Berlin og RB Leipzig samme praksis rundt Rune Almenning Jarstein og Alexander Sørloth.

– Hva med spillerne som har dratt tilbake til sine utenlandske klubber?

– Når de sendes ut av landet, har vi sendt melding til klubbene om at det har vært smitte i troppen og reglene som gjelder for nærkontakter. Nå er den oppfølgingen mellom klubb og spiller som tar tester og vurderer om spiller er klar for trening.

Glimt: – Gullkampen går som planlagt

Bodø/Glimt skal etter planen møte Strømsgodset søndag. Det er foreløpig ikke avgjort om denne kampen vil bli utsatt.

– Vi har siden i går kveld hatt dialog med begge klubbene, men det er ikke helt avgjort ennå. Det vil komme en avgjørelse i løpet av dagen, sier direktør for konkurranse i NFF Nils Fisketjønn til TV 2.

– Gullkampen går som planlagt. Vi spiller uten Patrick og Marius, men kampen spilles som vanlig, hevder Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt til TV 2.

Markus Henriksen og Rosenborgs kamp mot Brann er allerede flyttet fra søndag til tirsdag på grunn av Henriksen og André Hansens karantener etter den positive koronaprøven til Omar Elabdellaoui.

Saken oppdateres!