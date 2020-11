Talkshow-vert Trevor Noah vokste opp under apartheid: – Mamma lot som hun var barnepike for meg

SKAVLAN (TV 2): Som barn levde Trevor Noah i ekstrem fattigdom i Sør-Afrika. Han var verken «svart nok» eller« hvit nok», og kunne ikke bli sett offentlig med sin far. Det har gitt ham et spesielt perspektiv som programleder i The Daily Show.

– Foreldrene mine fikk meg, noe som var det ultimate lovbruddet. Jeg ble født som et lovbrudd.

Det sier programleder og komiker Trevor Noah (36) i intervju hos Skavlan. I dag bor han i USA, som for tiden er et land preget av splittelse. Han ble imidlertid ble født i et enda mer splittet land: Sør-Afrika.

I 1994 opphørte Apartheid, et system og ideologi som ikke tillot hvite og svarte å omgås hverandre. Systemet var til fordel for de hvite, og svært diskriminerende for svarte.

Som barn av en sveitsisk far og en afrikansk mor, ble Trevor Noah født under «kriminelle omstendigheter». Dette skriver han om i selvbiografien Born a Crime.

Vokste opp i en verden uten mat

Noah vokste opp i Soweto, sørvest for Johannesburg i Sør-Afrika. Lokalsamfunnet levde i ekstrem fattigdom, hvor primærbehov som mat og et ordentlig toalett ikke var en selvfølge.

GA SEG: I 15 år var komiker og kommentator Jon Stewart programleder for The Daily Show. Nå har Noah overtatt stolen. Foto: Carolyn Kaster

I dag er han programleder av 22 ganger Emmy-vinnende humor og satire-programmet The Daily Show. Han tok over stafettpinnen etter berømte Jon Stewart i 2015.

Noah har hatt stå-på-viljen med seg siden barndommen. I dag nyter han å kunne spise hva han vil.

– Jeg jobber hardt, fordi jeg husker hvordan det var å være fattig. Jeg liker å tjene penger, fordi jeg liker å bestille den maten jeg vil ha. Jeg vokste opp i en verden hvor jeg ikke fikk spise hva jeg ville, eller hadde det vi trengte.

Måtte skjule forholdet

Kjærlighetsforhold mellom en hvit og en svart var ulovlig under Apartheid. Dette så foreldrene til Noah forbi, til fordel for kjærligheten.

Moren til Noah ble gravid og loven gjorde at skuespill ble en stor del av foreldrenes hverdag. De måtte late som at moren var farens ansatt.

– De viste seg ikke sammen i offentligheten. Mesteparten av deres forhold, så lot min mor som at hun var min fars hushjelp. De bodde ved siden av hverandre, og min far lot som at han eide min mors leilighet og at hun vasket den for henne. Slik holdt de på, sier Noah.

Noah har skjønt at dette er en fantasi mange har, men dette var absolutt ingen idyll.

– Jeg forstår at dette er en seksuell fantasi som finnes i forhold nå, hvor den ene kler seg opp som hushjelp. Men det var ikke noe seksuelt med det. De gjorde det for å ikke bli arrestert.

Trodde løping i parken var lek

Noah ble alltid glad for å se sin far, selv om loven ikke tillot noe kontakt. Likevel hendte det seg at de så hverandre utenfor hjemmets fire vegger, noe som var farlig.

Han husker godt dagen i parken, da faren løp fra han. Han trodde det var lek.

– Han gikk aldri med oss. Jeg løp mot han når vi kom til parken, og han løp bort fra meg. Han var redd for hvordan dette skulle se ut. Så jeg trodde jo at jeg lekte med faren min, fordi han løp og jeg løp etter, sier Noah.

Senere har moren fortalt at mens Noah strålte av glede over å kunne leke med faren i parken, var foreldrene livredde.

– Min mor sier nå at han var livredd og hun var livredd. Men for meg er dette et vakkert minne av at jeg løper rundt i parken med mine foreldre. Og det var det jeg tenkte at det var når jeg var liten.

– Hun kunne ikke være min mor

Selv om Noah hadde en mørkere hudfarge enn sin far, ble han likevel ikke ansett som det ene eller det andre av loven. Han falt et sted mellom hvit og svart; farget.

Dette gjorde også at moren måtte ta de forferdelige forholdsreglene når det kom til sønnen.

– Det interessante er at min mor kunne ikke bli sett med meg heller. Jeg var også ansett som en annen rase. Min mor er svart, min far er hvit. Min mor måtte også late som at hun var min barnevakt. Hun kunne ikke være min mor.

Husker ikke fattigdommen

Selv om Noah og familien kunne oppleve dager uten mat på bordet i Soweto, har Noah gode minner fra oppveksten.

Det han husker fra barndomsbyen er et fellesskap som tok vare på hverandre.

– En ting jeg har innsett om livet er, ditt perspektiv på livet er ofte viktigere enn virkeligheten. Og jeg var heldig som fikk vokste opp i et fellesskap hvor det var så mye kjærlighet og glede. Vi brukte ikke tiden som barn på at vi led. Vi trodde dette var livet, forteller Noah.

Ettersom han ble eldre fikk han mer og mer innsikt i forskjellsbehandlingen som Apartheid førte til.

- En dag så innså vi at «Nei, dette er ikke livet å ha et toalett som ikke trekker ned». Dette er ikke livet. Det er ikke livet å ikke kunne spise et måltid. Jeg er takknemlig for at min familie ikke er der lenger, sier han.

Selv om han nå bor i USA, er han investert i hjemlandet gjennom familien og sin veldedige organisasjon The Trevor Noah Foundation. Organisasjonen hjelper sørafrikanske barn og unge med utdannelse.

– Jeg prøver nå å få andre familier til å unngå dette.

Ønsker mindre Trump

I dag holder han produksjoner og show gående fra hjemmekontoret, og har gjort stor suksess med det også. The Daily Show tar ofte for seg politiske hendelser med en komisk vri. Noah hatt noen travle år siden Donald Trump ble president.

Med Joe Bidens seier i årets valg, krysser han fingrene for at Trump tar mindre plass i mediene. Men han tviler.

– Mange amerikanere sier til meg: «Hvis Donald Trump taper valget, så har jo ikke du noe å snakke om! » Og jeg har sagt dette til dem: «Hva får deg til å tro at han kommer til å bli borte?» De kjenner tydeligvis ikke Donald Trump slik jeg gjør, sier han.