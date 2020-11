Skansen i Stockholm stenges for første gang på 129 år

I stedet for å pynte området til jul, vil hele området, som ligger i Stockholm, bli stengt fra fredag 27. november. Museet skriver i en pressemelding at det føles vanskelig, men riktig.

Attraksjonen har til nå holdt åpent, med henvisning til at det er en utendørsarena og dermed tryggere for smitte. Men nylig oppfordret regjeringen svenskene til å ikke treffe flere enn åtte personer.

– Vi anser at vi bør stenge for å ytterligere bidra til å redusere smittespredningen og et trygt samfunn for alle, sier administrerende direktør John Brattmyhr.

Han opplyser at utendørsmuseet, som også rommer en stor scene, er i en ekstremt alvorlig økonomisk situasjon og vil omstille seg for å overleve.

(©NTB)