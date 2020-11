Har åpnet etterforskning etter pikant Instagram-like

Paven får kjørt seg om dagen, etter at Instagram-profilen hans har trykket 'like' på et bilde av den brasilianske bikinimodellen Natalia Garibotto (27).

Nylig delte Garibotto, som også er en kjent Twitch-strømmer, en skjermdump av siden sin til sine 2,4 millioner følgere.

Der stod det «Franciscus liker dette» under et rumpebilde av henne.

Pave Frans kaller seg «Franciscus» på Instagram, og har hele 7,4 millioner følgere.

«Brb, er på vei til Vatikanet,» spøker Garibotto på Twitter.

LIKE: Franciscus er navnet til paven på Instagram. Foto: Skjermdump

«I det minste kommer jeg til himmelen»

På bildet, som ble lagt ut for seks uker siden, har 27-åringen på seg et bitte lite skjørt, samt blondestrømper og magetopp.

Hun poserer foran blå skoleskap.

«I det minste kommer jeg til himmelen», skriver Garibotto på Twitter under en video hun har laget for å bevise at hun snakker sant om pavens like.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Snikfølger?

COY Co, som er Garibottos management, har også lagt ut et bilde hvor de skriver at selskapet har «mottatt pavens offisielle velsignelse».

Catholic News Agency har gått den smått famøse liken etter sømmene, og skriver at den ble fjernet 14. november etter at de ba om en kommentar fra Vatikanets pressekontor.

Kilder i Vatikanet forteller det katolske nyhetsbyrået at pavens sosiale medier blir styrt av flere ansatte, og at det nå foregår en intern utredning for å finne ut av Instagram-tabben.

Må leve i sølibat

En talsperson for Vatikanet sier til The Guardian at liken ikke kom fra «Den hellige stol», som er betegnelsen for pavens embete og hans tjenesteapparat.

– Vi kan slå fast at liker-klikket ikke kom fra «Den hellige stol», og vi har henvendt oss til Instagram for en forklaring, sier talspersonen.

Paven lever i sølibat, men har tidligere gått i bresjen for å løse prestemangelen i den katolske kirka ved å lempe på kravene om å måtte avstå fra sex.