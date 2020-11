Smitterekord i Oslo: – Understreker til de grader alvoret vi står oppe i

Til tross for snart to uker med inngripende tiltak, fortsetter Oslo å slå smitterekorder.

Fredag våknet hovedstadens innbyggere opp til nok en dyster smitterekord.

Det er registrert 241 smittede i Oslo torsdag, og det er det høyeste tallet som er registrert på ett døgn i byen under pandemien. Økningen er på 52 flere tilfeller enn dagen før.

– Det understreker til de grader alvoret som vi står midt oppe i. Én ting er smittetallene. En annen ting som bekymrer meg er at sykehusinnleggelsene også øker, sier helebyråd Robert Steen (Ap).

Går utover alle helsetjenester

Helebyråden understreker viktigheten av å holde smittetallene nede for å unngå å overbelaste norske sykehus.

– Hvis sykehusene våre får en oppblomstring av innleggelser, vil det gå utover alle helsetjenester. Derfor er det viktig at vi er veldig omtenksomme når det gjelder smittevernreglene i Oslo, sier Steen.

Torsdag var 138 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. 109 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst.

Ikke nok effekt

Byrådet i Oslo innførte svært inngripende tiltak og sosial nedstengning i hovedstaden 10. november. 16. november ble innført ytterligere tiltak for å bremse smitteutviklingen.

– Det er snart to uker siden vi innførte de kraftige tiltakene. Burde vi ikke sett effekt nå?

– Jo, det burde vi, men det er ikke slik at tiltakene ikke har effekt. Alternative til å ikke innføre de strenge tiltakene vi har gjort i Oslo ville være mye, mye høyere smittetall, mange flere innleggelser og en mye mer alvorlig situasjon, sier Steen.

Samtidig innrømmer helsebyråden at effekten ikke er nok.

– Vi ønsker å få smittetallene til å gå nedover, men det gjør de ikke. Smitten øker med i overkant av 30 prosent fra uke til uke, og det bekymrer oss, sier han.

Bønn til unge

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 556.

– Vi ser en del bekymringsfulle utbrudd på en del steder i Oslo og at smitten øker mye hos tenåringene. Det er her jeg tror at vi må sette inn ekstratiltak i forhold til å gjøre en dugnad for å opprettholde avstand, sier han.

– Betyr det at unge kan vente seg enda strengere tiltak?

– Nå innførte vi rødt nivå på skolene. Det er ikke en stengning, men en strengere opprettholdelse av én-meters-regelen og mindre fysisk kontakt på skolene. Vi må første se an om det får ventet effekt, sier han.

Han oppfordrer unge til å opprettholde sosial kontakt, men samtidig kravet til fysisk avstand.

– Meteren er like viktig for barn og unge som for voksne, sier han.

JULEHANDEL: Karl Johans gate i Oslo sentrum pleier å ha tusenvis på besøk hver eneste jul. I år ser det ut til at folk tar til fornuft og blir hjemme grunnet herjingen av koronaviruset. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hjem til jul

Da de første nasjonale tiltakene ble offentliggjort, skulle de etter planen vare til begynnelsen av desember. Mange føler nå på en voksende uro for om man kan samle familien på juleaften eller reise hjem i juleferien.

– Vil vi være i stand til å feire med besteforeldre i år eller reise hjem til andre kommuner til jul?

– Jeg tenker at først og fremst er det er en gedigen motivasjon til å opprettholde fysisk avstand til andre, særlig hvis man bor i Oslo og tenker at man skal ta turen hjem til jul. Hvis alle passer på å ikke bli smittet eller havne i karantene, så tror jeg folk skal få komme hjem til jul, sier helsebyråden.

2416 nye smittetilfeller

Bydelene Bjerke og Grorud har det høyeste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 771,9 (258 tilfeller) og 595,5 (165 tilfeller).

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 47 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 136 per 100.000 innbyggere.

Det er nå registrert i alt 2416 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene, fremgår det av statistikken til Oslo kommune.