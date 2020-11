Klar beskjed: – Du kan ikke prate deg inn på laget

Landslagsløperne i herrelangrenn har selvsagt fått med seg Martin Johnsrud Sundbys uttalelse til TV 2 på tirsdag: «Målet er å gå verdenscupåpningen i Ruka».

Emil Iversen er overrasket over at Martin Johnsrud Sundby etter så mange sesonger på landslaget har glemt at det er landslagsløperne som sendes til verdenscupåpningen.

– Hvis Martin mener at han vil gå i Ruka så er det en overraskelse for meg. Han har jo selv vært på lag så lenge og vet at landslagsløperne prioriteres. Det er jo noe av det gode ved å være på landslaget. Slik er det også denne vinteren. Det vet alle vi på laget - og det vet også Martin. Og hvis ingen på landslaget blir syke, så tror jeg ikke Martin blir med til Ruka. Men han skal ha for forsøket. Jeg synes Martin gjør en bra jobb for å skaffe seg litt "goodwill" før løpene her. Og jeg har selv prøvd å prate meg inn på lag, men det har bare gjort ting verre, innrømmer Emil Iversen.

Sjur Røthe har overtatt kapteinsrollen på landslaget etter nettopp Martin Johnsrud Sundby. Røthe er ikke like bombastisk som Iversen om Sundbys muligheter for Ruka-tur.

– Martin kommer selvsagt ikke med på laget til Ruka på navnet, han må ha resultater og har jo en liten mulighet her på Beitostølen. Han har gått fort her før, men det blir knallhardt å komme med. Han kjemper mot fire landslagsløpere. For å være ærlig så skal mye til å komme med til Ruka for andre enn landslagsløpere, men helt umulig er det ikke, sier Røthe.

– Hva mener du Martin må levere i form av resultater for å komme med til verdenscupstarten?

– Han må ha to toppresultater.

– Og det er?

– Da vinner du ene dagen og er med å kjempe om seieren den andre dagen. Slik ser kriteriene ut i mitt hode. Det har også litt å si hva vedkommende presterte sist vinter. Og alt dette tror jeg også Martin selv vet.

PS! Lørdag er det 15 km klassisk og søndag 15 km fristil