Feirer 74 års bryllupsdag

Fredag er det 74 år siden Dronning Elizabeth giftet seg med prins Phillip. Paret giftet seg i Westminster Abbey den 20. november i 1947, bare to år etter andre verdenskrig var over, skriver Reuters.

Buckingham Palace har offentliggjort et bilde i anledning dagen hvor ekteparet leser et gratulasjonskort fra deres oldebarn, Prins George, Prinsesse Charlotte og Prins Louis. Hertuginne Kate og prins Williams barn.

Dagen blir ikke feiret med familien på grunn av den pågående koronapandemien. Dronningen og hertugen vil være på Windsor Castle utenfor London hvor de for tiden bor på grunn av pandemien.

Brosje fra bryllupsreisen

Paret møttes første gang i 1934 da Philips kusine, prinsesse Mariana av Hellas giftet seg med Elizabeths onkel George, hertugen av Kent.

– Han har ganske enkelt vært min styrke alle disse årene, sa dronningen under markeringen av deres 50-års bryllupsdag i 1997.

Philip brukte den samme anledningen til si noen ord om ekteskapet.

– Jeg tror det viktigste vi har lært er at toleranse er den viktigste ingrediensen i et lykkelig ekteskap, sa han.

På bildet som er offentliggjort i anledning feiringen har dronningen på seg en brosje i safir og diamant. Det skal være den samme hun er avbildet med på bilder fra parets bryllupsreise og under feiringen av deres 60-årsjubileum i 2007, ifølge Reuters.



Ny sesong av suksess-serie

En filmatisering av kongeparets bryllup er blant det en kan se i den første sesongen av suksess-serien «The Crown» på Netflix. Serien portretterer livet på innsiden av Buckingham Palace og forrige søndag slapp strømmetjenesten hele fjerde sesong.

«God Morgen Norge»-anmelder Camilla Laache har gitt sesongen som følger en ung prinsesse Diana, terningkast 6.

Da serien hadde premiere i 2016 hadde TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland dette å si om den:

– Jeg har sjelden vært så fascinert av en kongelig serie som denne. Her får vi være med på innsiden av kongehuset, sier Totland til TV 2 Nyhetskanalen.

Ingen har regjert lengre

Dronning Elizabeth ble født 21. april 1926. Under oppveksten var det ikke ventet at hun skulle bli dronning. Hennes far tok imidlertid over tronen etter at hans eldre bror Edward VIII abdiserte i 1936 for å gifte seg med den fraskilte amerikanske kvinnen Wallis Simpson.

Elizabeth overtok tronen etter at hennes far, kong George VI, døde i februar 1952. Elizabeth var da 25 år. Hun er dermed den lengstsittende og eldste monarken i verden.