Joe Biden vinner i Georgia

Torsdag ble det klart at Joe Biden beholder seieren i delstaten Georgia, melder Reuters. Delstatsmyndighetene beordret en omtelling, fordi Joe Biden bare ledet over Donald Trump med 14.163 stemmer etter presidentvalget 3. november i år. Ledelsen tilsvarte 0,3 prosentpoeng.

De rundt fem millioner stemmene er nå talt opp for hånd, og bekreftet Biden som vinner av staten.

– Revisjonen bekreftet at den opprinnelige maskintellingen nøyaktig portretterte vinneren av valget, sier statssekretærens kontor i en uttalelse natt til fredag.

Lederen for valgkommisjonen i Georgia sa torsdag at det "ikke er tvil" om at Bidens seier vil bli bekreftet.

Delstaten har til fredag med å godkjenne resultatene fra alle fylkene. Når det er gjort, kan den tapende part kreve en ny omtelling.

Biden er den første demokraten som vinner delstaten siden Bill Clinton i 1992.

Fant utalte stemmer

Mandag denne uken fant valgmedarbeidere over 2.500 uttalte stemmer i fylket Floyd. Tirsdag ble det funnet ytterlige 2.775 stemmer i Lafayette, et annet fylke i delstaten.

– Grunnen til at man gjør en revisjon, er for å finne denne type ting, sa lederen for gjennomføringen av valget i Georgia, Gabriel Sterling.

De nye stemmene var med på å innskrenke Bidens ledelse på 14.163 til 12.284 stemmer, men det påvirket ikke valgresultatet.

Stille omtelling

Da nyhetsbyrået AP besøkte opptellingslokaler i Cobb, Chatham og Rome fylke forrige fredag, var det knapt en lyd å høre bortsett fra den monotone oppramsingen av navn. Biden. Trump. Biden. Trump.

Omtellingen foregår ved at valgarbeiderne er delt opp i par, der en teller og en kvalitetssikrer. Begge sier navnet på stemmeseddelen høyt, legger den i kandidatens bunke som deretter telles opp for hånd.

Observatører fra Republikanerne og Demokratene er tatt i ed, og får bevege seg ganske fritt i lokalet.

Viseadministrasjonssjef Jordan Fuchs i Georgia sier at omtellingen for hånd, ganske sikkert vil vise et annet resultat enn det fra maskintellingen. Men ikke så annerledes at det endrer utfallet av valget. Til det skiller det for mange stemmer mellom kandidatene.