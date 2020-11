Ukjent skade ødela for Farmen-Asle

Hestebonde Asle Kirkevoll (63) fra Geilo tapte søndagens Farmen-tvekamp i melkespann mot Kjetil Kirk (27) fra Oslo. Etter fire minutter fikk Kirkevoll virkelig skjelven og ga seg etter å ha fått flere advarsler fra programleder Mads Hansen.

– Jeg hadde vondt før jeg begynte tvekampen, så jeg hadde ikke mer å gi, forteller han til TV 2 rett etter tvekampen.

– Hvor hadde du vondt?

– Skuldrene og albuene er nokså slitne, fordi jeg har skodd hest hele livet. Også drev jeg med pløying på gården denne uka og den plogen var knallhard. Jeg kjenner det i ryggen ennå, så den statiske melkespannholdinga ble for tung for meg, sier 63-åringen.

I TVEKAMP: Kjetil Kirk og Asle Kirkevoll konkurrerte i melkespann. Foto: Alex Iversen / TV 2

– De hadde bestemt seg

Kirkevoll ble valgt som førstekjempe av storbonde Sindre Nyeng (23) denne uka, fordi han ble sett på som den største konkurrenten i en eventuell finale.

STORBONDE: Sindre Nyeng så på Asle Kirkevoll som sin største konkurrent. Foto: Alex Iversen / TV 2

– De hadde bestemt seg for å få meg ut, så da måtte de bruke de triksa de kunne. Jeg kunne matchet hvilken som helst person i en annen gren enn melkespannholding, sier hestebonden.

Skryter av Sindre og Karianne Vilde

Til tross for at Kirkevoll ble valgt av Nyeng som førstekjempe, er han full av lovord om den unge trønderen.

– Sindre er en kjempekar. Han er 23 år, men har kunnskap som en 50-åring. Han er god til å lage mat og er arbeidssom. Men han er også god til å spille Farmen-spillet, sier han.

Også Karianne Vilde Wølner (26) får nå skryt av 63-åringen, etter å vært et irritasjonsmoment for de «eldre» deltakerne inne på gården de siste ukene.

– Det var egentlig en nedtur da Karianne Vilde kom tilbake på gården. Men hun var mye triveligere nå, etter at hun hadde vært på Torpet en tur. Hun har endret seg mye og tok ikke så stor plass lenger. Karianne Vilde var mer høflig, arbeidssom og ventet da andre folk pratet. Mathias gjorde nok en god jobb på Torpet og lært henne opp, forteller Kirkevoll med et smil om munnen.

FÅR SKRYT: Asle Kirkevoll mener Karianne Vilde Wølner har forandret seg. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Nå skal jeg holde vekta

Kirkevoll kom inn som utfordrer på gården fem uker ut i oppholdet. Både han og Per Gunvald Haugen (45) var sikker på at de ville bli kastet ut av gården rimelig raskt. Men ulike konflikter mellom de andre forpakterne på gården førte til at utfordrerne gikk under radaren. De slapp å ende opp som første- og andrekjempe - helt til nå.

UTFORDRERNE: Asle Kirkevoll (t.h.) og Per Gunvald Haugen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg trodde jeg bare skulle være her 5-6 dager, men jeg ble i fem uker, så det er bra, det. Tida på Farmen har vært fantastisk, lærerik og jeg har fått venner for livet, forteller 63-åringen fra Geilo og legger til:

– Jeg har nok gått ned 10 kilo, så det gjør seg bra det også. Det er én av belønningene med å være her det. Det blir nok bare positivt mottatt hos familien. Nå skal jeg holde vekta, sier Kirkevoll.

Syv igjen

Det er nå syv deltakere igjen på Samsjø gård, og om to uker blir én av dem kåret til vinneren av Farmen 2020.

