Denne feilen irriterer Carlsen ved Netflix-hiten

De siste ukene har serien «The Queen's Gambit» vært blant de mest sette blant norske seere på Netflix.

I serien følger man den fiktive karakteren Elizabeth Harmon, som har et unikt talent for sjakk.

Skaperne får tommel opp av idrettens absolutte ener.

– Jeg synes de har gjort ting bra med tanke på sjakken. Og ellers er det en spennende serie, så jeg er absolutt fan, sier Magnus Carlsen.

Mandag brukte 29-åringen Queen's Gambit-åpningen tre ganger på rad under Champions Chess Tour, hvor han spiller mot flere av verdens beste spillere.

Garri Kasparov, tidligere sjakkverdensmester, og sjakktreneren Bruce Pandolfini har bidratt til å gjøre trekkene i serien mer autentiske, ifølge chess24.com.

– Synes du sjakkpartiene virker troverdige?

– Det er litt for lite remis. Det er noe sjakkfans biter seg merke i, men ellers er jeg ikke så opptatt av at det skal være for troverdig. Jeg synes det er morsommere som sjakkspiller bare å se noen fine kombinasjoner, og i tillegg noen ganske subtile manøvreringer, svarer 29-åringen.

– Jeg synes de hadde gjort en god jobb der ved å plukke ut fragmenter, fortsetter han.

Samtidig har verdens beste sjakkspiller en pekefinger å rette.

– Så er det selvfølgelig én ting de kunne ha droppet. Det er når noen står fullstendig til tap, og så tilbyr de remis, men gir opp i stedet. Jeg kan si så mye som at det skjer ikke, sier Carlsen og ler.

For hans egen del er han nå i gang med første turnering av Champions Chess Tour, en online-turnering han selv omtaler som et «mini-VM» i hurtigsjakk.

Carlsen tror at «The Queen's Gambit» kan bidra til å øke populariteten til sporten.

– Jeg tror det er veldig bra at veldig mange som enten ikke har et forhold til sjakk, eller som har et forhold til sjakk, men ikke har gjort så mye med det på mange år, får litt impulser derfra. Så det er selvfølgelig veldig bra, sier han.