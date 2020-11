Måtte ta pauser mellom sex-scenene

Til våren er det duket for femte sesong av humorserien «Hvite Gutter».

Som med mange produksjoner måtte innspillingen foregå med strenge korona-restriksjoner på settet.

– Ting blir vanskeligere å gjøre i korona generelt, forteller skuespiller Johannes Roaldsen Fürst i sammenheng med vårlanseringen til TV Norge.

Ble far for første gang

I serien møter vi fire kompiser, spilt av Torjus Tveiten, Johannes Roaldsen Fürst, Jørgen Evensen og Eirik Hvattum Bjørnstad.

Sistnevnte kunne tidligere i år avsløre at han hadde blitt far for første gang.

– Det er veldig annerledes å lage tv-serie når man er far. TV er ikke så veldig viktig lenger, sier Bjørnstad med en humoristisk undertone.

Resten av gutta synes at kompisen har klart seg bra.

– Jeg har ikke følt av vi har mistet han, så det er bra jobba, forteller han.

Vanskelig å spille inn sex-scener

Grunnet koronasituasjonen måtte skuespillerne, som også er manusforfatterne til serien, gjøre store endringer i manus for sesongen.

– Den største endringen var at vi hadde skrevet to episoder som skulle være i «syden», men dit kunne vi plutselig ikke dra. Så vi måtte hasteskrive to episoder, forteller Fürst.

– Det som ble enklere var å låne Frognerbadet, skyter Hvattum inn.

Gutta forteller også at de hadde en smittevernsekspert på settet. Det var også noen restriksjoner som ble mer knotete enn andre, spesielt sex-scenene.

– Det er ikke lov å ha ansikt mot ansikt, så da måtte vi finne en stilling som ikke hadde det, forteller Tveiten og forklarer nærmere;

– Før sex-scenen så må begge aktører dusje i hver sin dusj som er spritet ned. Så går vi inn, har sex-scene i et kvarter, da må vi ut igjen, dusje på nytt før vi går inn igjen i et kvarter. Sånn jobbet vi, forteller han.

Lei av festingen

I snart fem sesonger har skuespillerne spilt festglade gutter, noe som man overraskende nok kan bli lei av å gjøre.

HØY PARTYFAKTOR: Det er sjeldent en sesong uten festing for gutta i serien. Foto: Dplay

– En ting jeg blir lei av er å spille inn at gutta skal feste, forteller Fürst mens resten av gutta nikker og virker enige.

– Det må vi ikke ha lenger, det er det verste, forteller Tveiten.

Gutta kan også avsløre hva vi kan glede oss til å se i den nye sesongen til våren.

– Det blir endringer i noen av relasjonene til foreldrene våre og noen endringer i noen av relasjonene vi har, forteller Fürst.

– Det skjer blant annet noe drastisk i relasjonen i Herman og faren, utdyper Tveiten.