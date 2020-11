Oilers med sin tredje strake seier etter triumf mot Vålerenga

Stavanger Oilers - Vålerenga 3-1

Etter å ha kommet under snudde Stavanger Oilers kampen mot Vålerenga og vant 3-1 i DNB Arena.

NHL-utlåne Rudolf Balcers fra Ottawa Senators scoret 2-1-målet for Oilers i 3. periode, før Dan Kissel satte kronen på verket på tampen av kampen.

– Det var bare å krige og få pucken i målet. Jeg synes vi har spilt bra de tre siste kampene. Nå føler jeg at vi har en annen følelse i laget. Nå bare kjører vi på, sier Rudolf Balcers til TV 2.

Vålerenga forblir dermed på 3.plass – med seks poeng opp til Frisk Asker på topp. Oilers går fra 8. til 7.plass og står med 15 poeng.

Kalle Eklund sendte Vålerenga i ledelsen i 2. periode med sin første scoring for sesongen, men Oilers brukte bare to og et halvt minutt på å svare ved Sander Dilling Hurrød – som puttet sin andre for sesongen.

– Det er ingenting å si på det ut i fra spill og sjanser. En meget fortjent utligning for Stavanger Oilers, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

Etter en tung start på sesongen har Stavanger Oilers våknet til livet igjen. Etter kamppausen i november startet Oilers med to strake seire. Både Narvik og Lillehammer ble slått.

Vålerenga hadde på sin side vært i god form og stod med to tap på elleve kamper, før møtet med Oilers torsdag kveld.