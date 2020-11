Denne spilleren er helt klart viktigst for Magnus Carlsen å slå

Se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 1 og Sumo kl. 17.30 søndag (på TV 2 Sport 1 fra mandag av)

Online-turneringen har fått navnet Champions Chess Tour. Den er etterfølgeren til sommerens suksess, Magnus Carlsen Chess Tour. Chess24 er arrangør, hvor Magnus Carlsen har eierinteresser.

Søndag starter den første av i alt ti turneringer i touren.

Blant de 16 motspillerne, er det én Carlsen har pekt seg ut som ekstra viktig å slå: Mannen som viste seg som Carlsens tøffeste utfordrer under sommerens tour.

– Det er helt klart Nakamura. Etter alt som skjedde på fjorårstouren, så er det viktig, slår sjakkeneren fast.

Under Rapid Challenge trollet Carlsen sin amerikanske motstander i sosiale medier, før superfinalen gikk helt til armageddon. Dagen i forveien hadde Carlsen skadet ryggen på stranden og spilte i knestående.

TV 2s ekspert tror på en ny thriller mellom de to.

– Carlsens tøffeste utfordrer blir Hikaru Nakamura. Det beviste han under Magnus Carlsen Chess Tour tidligere i år. At i internett-sjakk, der er det to stykker det handler om: Magnus og Hikaru. Magnus klarte jo å ta det lengste strået, men det var så vidt, minner Jon Ludvig Hammer om.

Føler seg ikke klar

For Magnus Carlsen har koronaåret vært en stor suksess under de sportslige forutsetningene. Han vant sin egen tour, før han gikk til topps i Norway Chess.

– Føler du at du er i sjakkmodus igjen og klar for å spille hurtigsjakk på nett?

– Nei, egentlig ikke. Nå har det vært noen måneder siden jeg spilte akkurat det formatet, så jeg trenger å bruke de siste dagene godt, sier Magnus Carlsen til TV 2 noen dager før start.

16 spillere deltar i den første turneringen. Alle møter alle de tre første dagene, før kvart-, semi- og finalen spilles over to dager.

Carlsen er klar på at de innledende dagene blir viktige. Gjør han det best, venter antatt lettere motstand i kvartfinalen.

– Jeg tenker at det blir som et mini-VM i hurtigsjakk. Det er akkurat det samme formatet med tanke på tidskontroll og fem partier per dag, så det er ingen tvil om at det blir veldig viktig å kunne holde koken ut de tre første dagene mot sterk motstand, konstaterer 29-åringen.

– Kan vinne åtte av ti

Magnus Carlsen Chess Tour endte med fire av fem turneringsseirer for sjakkeneren. Slikt bygger selvtillit foran en ny sjakktour.

– Hvor mange av de ti turneringene tror du det er realistisk at du kan vinne?

– Det kommer litt an på hvor mange jeg kommer til å spille også, men i år har jeg vunnet fire av fem av disse tour-turneringene. Så noe lignende, for eksempel åtte hvis jeg spiller ti, sier han og ler.

– Det kunne vært noe å håpe på. Men generelt har du de gamle klisjeene: Å ta et parti og én turnering av gangen. Jeg er litt på de nå, fortsetter han.

