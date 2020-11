Utfordrende periode for Liverpool: – Det er alltid en skuffelse

SØNDAG: Se Liverpool - Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20.15.

Liverpool har fått en brukbar start på sesongen. Merseyside-laget er bare ett poeng bak Leicester på 1. plass, men selv om tabellen er grei lesing for scouserne er ikke alt rosenrødt på Anfield.

– Skader er en del av spillet, men det er alltid skuffelse. Spesielt med tanke på kvaliteten hos spillerne vi savner. Vi kjenner alle på det når en spiller bli skadet, og vi går gjennom det sammen, sier James Milner til TV 2, og sikter til skadeproblemene Liverpool har hatt denne sesongen.

For listen over utilgjengelige spillere begynner å bli fryktelig lang for Jürgen Klopp. Virgil van Dijk er trolig ute resten av sesongen med en korsbåndsskade, mens midtstopper-kollega Joe Gomez nylig har gått igjennom en kneoperasjon som vil holde han på sidelinjen store deler av sesongen.

Men det stopper ikke der. Før landslagspausen pådro Trent Alexander-Arnold seg en leggskade som kan bety et avbrekk på opp til fire uker. I tillegg måtte venstreback Andy Robertson stå over Skottlands møte med Slovakia i Nations League forrige søndag, på grunn av en hamstringskade.

– Det blir litt voldsomme skadeproblemer nå, men hvis det bare hadde vært van Dijk så tenkte jeg faktisk at det kunne være noe positivt i det fordi at de som spiller ville være mye mer på alerten. Han er så god at han kan slappe av. De har vært litt for cocky, mens kanskje de nå er nødt til å være mer på alerten. Vi får se, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i Premier League-podkasten tidligere denne uken.

Optimistisk

I tillegg til den kjente forsvarsfireren sliter kaptein Jordan Henderson med en stram muskel, mens toppscorer Mohamed Salah nylig har testet positiv for Covid-19. De er begge usikre før Liverpools møte med Leicester. Det samme gjelder for Fabinho og Thiago Alcântara, som har vært ute med skade de siste ukene.

– Alle i klubbene i verden vil føle det når de mister kvalitetsspillere. Sånn er fotballen. Heldigvis er de spillerne som er skadet svært sterke mentalt, og de har et godt team rundt seg, så jeg er sikker på at de kommer tilbake sterkere enn noen gang, sier Milner.

34-åringen føler seg trygg på at laget kommer som gjennom det som er en vanskelig periode.

– Vi er så heldige at vi har mange gode spillere i troppen som er klare for å gjøre en jobb. Vi har unge, sultne spillere som vil sette sitt preg på laget. Vi har sett flere levere meget bra, for eksempel Nathaniel Phillips og Rhys Williams. De er desperate etter å gjøre den plassen til sin egen, forklarer Milner.

Stamsø Møller på sin side, peker på Milner som en mulig løsning for Klopp til å håndtere de utfordringene laget nå står overfor.

– Du kan bare flytte ham rundt. Men hvor lenge kan det fungere? Det er veldig vanskelig å si når det er så mange som er skadet. Men såvidt jeg har skjønt det, så er backparet begge tilbake i løpet av et par uker. Akkurat Leicester-kampen kan bli litt skummel. Det er vondt å møte Jamie Vardy med et forsvar som aldri har spilt sammen, sier fotballeksperten.

Skryter av Klopp

En ting som derimot taler for Liverpool, er lagets tilsynelatende evigvarende, gode atmosfære.

– Jeg har vært i mange lag tidligere og gjort mange intervjuer. Jeg har alltid sagt at lagmoralen er bra, selv om det kanskje ikke har vært sant. Men det er sannheten når det gjelder Liverpool. Det er en fantastisk plass å være, og alle kommer overens, skryter Milner, og peker på Jürgen Klopp som en nøkkel til den gode stemningen i laget.

– Han er flink til å involvere spillerne, og han bryr seg virkelig om alle. Hans kvaliteter som manager er en ting, men like viktig er hvordan han er som menneske og hvordan han involverer seg i hele klubben, forklarer veteranen.

– Er han alltid like glad og smilende?

– He-he, han har definitivt en sint side, og den har jeg opplevd noen ganger. Men en av hans styrker er at han alltid vet hvilken tone og hvilket humør han må ha i forskjellige situasjoner for å få fram sitt budskap. Noen ganger tror vi at han skal klikke, men så går han gjennom ting på en rolig måte. Andre ganger kan det være at vi er i ferd med å vinne, uten at han er fornøyd med hvordan vi spiller, og da lar han oss få høre det, innrømmer Milner.

– Opp til oss

Stamsø Møller tror nettopp Klopps vinnermentalitet blir helt avgjørende nå som Liverpool forsøker å forsvare Premier League-tittelen.

– Sånn man kan se det utenfra, så er han en mester til å holde spillerne sine sultne til enhver tid. De gjenskaper prestasjoner runde etter runde, uke etter uke, måned etter måned og år etter år. Jeg tror ikke dette er noe problem i Liverpool. Sulten er stor, de ønsker å bli verdens beste klubb, som de var, sier han.

Milner mener at de siste sesongene beviser at Liverpool har det som skal til for å gjenskape gode prestasjoner.

– Vi har bevist at kan gjøre det. Vi vant Champions League den ene sesongen, og Premier League den neste. Nå er det opp til oss å fortsette å gjenskape de gode prestasjonene. Det er en lang sesong og jeg synes vi har startet bra, men vi kan fortsatt forbedre oss, sier han, og legger til:

– Målet mitt da jeg kom hit var å hjelpe klubben med å vinne trofeer igjen, og det har vært fantastisk å klare det. Forhåpentligvis kan vi bygge videre på det og vinne så mange trofeer som mulig.

