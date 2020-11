Ble forbannet etter Østberg-beskjed

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at mye tyder på at rådene skistjernen har fått kunne vært fulgt opp bedre av Ingvild Flugstad Østberg selv.

Fredag 13. november, altså for en uke siden, kom nyheten om at Ingvild Flugstad Østberg (30) hadde fått fått startnekt hele kommende sesong grunnet helseproblemer.

Det var også dårlig nytt for landslagstrener, Ole Morten Iversen:

– Jeg ble jo litt forbannet og irritert. Vi hadde håpet å ha Ingvild tilbake, om ikke før, så etter jul. Men jeg har full tillit til og respekterer de avgjørelser helseteamet tar. Det er til hennes beste.

– Hva gjør deg forbannet?

– Jeg skulle gjerne hatt henne på laget. Jeg vet jo også hvor skuffet hun selv er, og jeg føler med Ingvild i den situasjonen hun har satt seg i selv. Det er ikke enkelt for henne å håndtere dette. Vi kommer selvsagt til å savne henne i laget og på resultatlistene, sier Iversen.

– Hva legger du i at hun har satt seg i den situasjonen selv?

– Ikke noe annet enn det som står i pressemeldingen som ble sendt ut fra helseteamet. Jeg har ikke annen info enn det som står der. Det er opp til henne selv å gjøre den jobben som skal til. Hun har jobbet bra, men tydeligvis ikke godt nok, eller lenge nok. Men hva det går på kan ikke jeg svare på. Det er det helseteamet som vet, forteller Iversen.

Iversen sier at det har vært en klar rollefordeling når det gjelder kontakten med Flugstad Østberg: Han som landslagstrener har ikke hatt noe med hennes helseproblemer å gjøre. Det er det helseteamet som har stått for. Iversen understreker at han kun har hatt fokus med det som har hatt med trening å gjøre når det gjelder Ingvild Flugstad Østberg.

– Føler du at Ingvild er flink til lytte til rådene dere kommer med?

– Det må du nesten spørre helseteamet om. Mye tyder på at en del av rådene kunne vært fulgt bedre, sånn jeg tolker det. Jeg prater jevnlig med Ingvild, og ifølge seg selv har hun gjort en bra jobb både trening og andre ting. Men det trengs tydeligvis mer tid, slik tolker jeg det.

– Du sa på Beitostølen for ett år siden at hun hadde tøyd strikken. Det er det som også har skjedd nå?

– Over tid tror jeg det, men jeg har ikke forutsetninger til å svare godt nok på det. Treningsmessig har hun jo trent mye i mange år, så det er sikkert en del av det.

Iversen forteller at Flugstad Østberg har fått hjelp fra eksperter på ulike områder for å bli i stand til å gå skirenn igjen. Når det blir kan ingen si i dag.

– Hva er det som taler for at hun skal klare det denne gangen, det hun ikke har klart foran årets sesong?

– Hun får jo mer tid på seg. Og jeg tror hun har en unik mulighet til å komme tilbake til det hun nå har satt seg som mål, OL i Bejing.

TV 2 har spurt Ingvild Flugstad Østberg om hun ønsker å kommentere det Iversen sier om at det er mye som tyder på at hun kunne fulgt noen av rådene bedre. Østberg har ikke svart på vår henvendelse.