Fraråder innbyggerne å reise under thanksgiving

Koronasmitten har økt dramatisk i USA og landet har nå passert 250.000 koronarelaterte dødsfall. Derfor anbefaler amerikanske myndigheter nå at folk avstår fra å reise i forbindelse med feiringen av høsttakkefesten.

Amerikanerne feirer thanksgiving 26. november, og mange reiser vanligvis for å tilbringe helgen sammen med familie og venner.

– CDC fraråder reising i thanksgiving-perioden. Det er ikke et krav, det er en sterk anbefaling, sier legen Henry Walke ved det amerikanske smittevernsenteret CDC til pressen torsdag.



Tallet på nye daglige smittetilfeller har steget med mer enn 80 prosent de siste to ukene til det høyeste nivået som er registrert.

Det daglige smittetallet ligger nå opp mot 160.000 tilfeller i snitt, og smitten øker i alle delstater.

Myndighetene håper at anbefalingen fører til at folk holder seg hjemme under thanksgiving- feiringen, slik at smitten ikke spres enda mer.

Saken oppdateres!