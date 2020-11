Geir Ove (61) ble dødssyk av korona - nå kan han ikke gå over 100 i puls

Geir Ove Norum sliter med senskader syv måneder etter at han våknet fra respiratorbehandling. Nå mener han at alle koronapasienter må få tilbud om rehabilitering.

Trebarnsfaren Geir Ove Norum (61) levde et aktivt liv før han ble smittet med covid-19. 61-åringen fra Nes ble så dårlig at han fikk respiratorbehandling i seks uker. Hjemme satt kona, Nina Vedlog Norum (62) sammen med resten av familien. De forberedte seg på det verste.

– Det var flere netter jeg lå våken og planla begravelsen, forteller Nina.

SEKS UKER: Familien fikk ikke besøke Geir Ove mens han lå i respirator. Foto: Privat

8. mai våknet Geir Ove, men respiratorbehandlingen gjorde at 61-åringen måtte lære seg alt på nytt.

Legene anslo at Geir Ove ville trenge 300 opptreningstimer for å komme tilbake til en normal fysisk tilstand. Nå har trening og tett oppfølging fra eksperter på hjerte og lunge gitt resultater.

– Jeg følte at dette gikk rett vei. I høst kunne jeg sykle to mil og trene i én time, sier Geir Ove.

Fikk påvist alvorlig hjertefeil

Nå har den fysiske fremgangen til Geir Ove stoppet opp. I høst gjennomførte trebarnsfaren en EKG for å se hvordan hjerte hadde respondert på den fysiske treningen. Da oppdaget legene en alvorlig hjertefeil som følge av koronasykdommen og den krevende behandlingen.

– Undersøkelsen viste at når jeg får en puls på 130 så går hjertet i flimmer. Nå er jeg satt på medisiner og må redusere treningen til et minimum. Jeg skal helst ikke komme over 100 i puls, sier Geir Ove.

Den nedslående beskjeden fra legene gikk hardt inn på Geir Ove.

– Det å være syk så lenge etterpå er ikke noe moro. Det synes jeg er vanskelig å håndtere og det sliter jeg med hver enste dag, sier Geir Ove.

– Han pleide å være glad og han kom ofte med gøyale replikker, men da Geir Ove fikk vite at han hadde en alvorlig hjertefeil så ble han mørk og trist, sier Nina.

FERIE: Familien Vedlog Norum på ferie i Kroatia i 2019. Her er Nina og Geir Ove sammen med sønnene Petter (i midten), Haakon og Anders (t.h). Foto: Privat

Den fysiske rehabiliteringen til Geir Ove er satt på vent enn så lenge. 61-åringen mener at alle covid-19-pasienter bør få tilbud om rehabilitering dersom de trenger det.

– Jeg har vært heldig som har fått så god hjelp, men jeg synes synd på de som ikke får den samme oppfølgingen. Trening er det som kan få covid-pasienter tilbake i jobb og det kan bedre livskvaliteten, sier Geir Ove.

Kun 15 prosent får nødvendig hjelp

Geir Ove er en av svært få koronapasienter som har fått tilbud om rehabilitering. På LHL-sykehuset på Gardermoen fikk 61-åringen tett oppfølging i flere uker. I dag har sykehuset 60 pasienter på rehabilitering.

– De vanligste plagene som koronapasientene sliter med er utmattelse, kognitive svekkelser, uspesifikke brystsmerter og ledd- og muskelsmerter, sier Eivind Borna som er overlege ved LHL-sykehuset.

NØDVENDIG: Overlege og spesialist på lungemedisin ved LHL, Eivind Borna mener mange koronapasienter har behov for rehabilitering. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Men ikke alle får den hjelpen de trenger.

En fersk studie viser at bare 15 prosent av de som har vært innlagt på de seks største sykehusene i Norge har fått tilbud om rehabilitering etter tre måneder.

Borna er en av legene som står bak den nye studien. Han synes det er synd at ikke alle får det samme tilbudet.

– Det er ikke godt nok. Jeg håper det nå blir satt fokus på hvor viktig det er med rehabilitering for å komme tilbake til hverdagen, sier Borna.

– En skandale

Borna får støtte fra stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol. Hun mener det er en skandale at ikke flere får tilbud om rehabilitering.

– Det synes jeg er en skandale. Behovet for rehabilitering har fagfolkene påpekt fra dag én i denne pandemien. Pasienter som har behov for et slikt tilbud bør få det, sier Kjerkol.

Kjerkol synes det er rart at helseministeren ikke har prioritert dette tidligere.

– I denne saken er vi i Arbeiderpartiet utålmodige. Derfor har vi satt av 50 millioner til dette formålet i vårt alternative statsbudsjett. Vi ønsker oss en systematisert rehabilitering for alle som har vært innlagt med covid-19, sier Kjerkol.

Nå har Arbeiderpartiet fått flertall i Stortinget for en nasjonal handlingsplan som skal sette rehabiliteringen i system.

MÅ PRIORITERES: Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol krever en nasjonal rehabiliteringsplan for koronasyke. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Kan ikke garantere at alle får hjelp

Helseminister Bent Høie sier at Helsedirektoratet jobber aktivt med en nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19, men dette arbeidet kan ta tid.

– Utgangspunktet er at hvis man har vært på sykehus og har behov for spesialisert rehabilitering, så skal man få det. Jeg kan ikke utelukke at det er noen som burde fått rehabilitering som ikke har fått det, sier Høie.

– Burde ikke en nasjonal plan for rehabilitering vært på plass for lenge siden?

– Det er sjeldent vi klarer å få på plass en nasjonal plan for en ny sykdom så raskt. I tillegg er vi i en belastet situasjon med håndteringen av pandemien, men vi jobber med det, sier Høie.

JOBBER MED SAKEN: Helse- og omsorgsminister, Bent Høie kan ikke garantere at alle som trenger rehabilitering etter covidsykdom får det. Foto: Berit Roald/NTB

Enn så lenge har ikke norske myndigheter en oversikt over hvor mange som sliter med senskader som følge av kronasykdom. Det gjør at det er vanskelig å vite hvor mange som egentlig har behov for rehabilitering.

– Det forskes veldig mye på senskader og dette er noe som vi vil få en bedre oversikt over etter hvert, sier Høie.

– Dette skal vi klare

Beskjeden om den alvorlige hjertefeilen var vanskelig å takle for Geir Ove, men støtten fra familien har gjort at trebarnsfaren ser lysere på situasjonen.

– Legene tror og håper at hjertet skal lege seg, men det er litt uvisst. Jeg motiverer meg til å stå på og jeg skal holde humøret oppe. Dette blir bedre, sier Geir Ove.

– Vi fikk pratet om situasjonen og da var det som om Geir Ove våknet igjen. Den siste tiden har venner sagt at han begynner å ligne mer og mer på den gamle Geir Ove, forteller Nina.

FAMILIE: Støtten fra familien har hjulpet Geir Ove med å holde motivasjonen opp. Her er han sammen med sin kone, Nina Vedlog Norum. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Da TV 2 besøkte Geir Ove i august hadde han et mål om å være tilbake i jobben som tannlege før jul, men på grunn av hjertefeilen er det lite sannsynlig. Nå drømmer han om å jobbe en dag i uken mot slutten av januar.

– Dette skal vi klare for det andre alternativet er så utrolig dårlig, sier Geir Ove.