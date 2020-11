Engelsk nettsted: Ceballos slått i ansiktet under Arsenal-trening

Dani Ceballos begynte å blø etter etter å ha fått et slag i ansiktet.

Under en intern treningskamp, der spillerne som ikke var på landslagssamling deltok, gikk det blodig for seg.

Arsenal-manager Mikel Arteta hadde fredag organisert en treningskamp, men skal ha blitt rasende over oppførselen til to av sine spillere.

Spillerne det er snakk om er David Luiz og Dani Ceballos.

I treningskampen skjedde det en kollisjon mellom spanjolen og brasilianeren, og ifølge The Atheltic skal Luiz ha blitt så irritert at han slo Ceballos i ansiktet slik at han begynte å blø neseblod.

Ceballos ble liggende på bakken før han reiste seg for å konfrontere Luiz. Da ble støtteapparat og andre spillere tvunget til å gripe inn. Spanjolen tok ikke alvorlig skade av slaget.

Duoen ble umiddelbart sendt hjem.

På tirsdag var de samlet igjen. Da valgte Arteta å overse begge to før de hadde renset luften og bedt om unnskyldning til resten av troppen i garderoben.

Ceballos er derimot uenig og har reagert i sosiale medier. Spanjolen responderte på Athletic-journalist David Ornstein sitt Twitter-innlegg med teksten: «Fake».

Dette er ikke første gang Ceballos har havnet i klammeri med en av sine lagkamerater. Under oppvarmingen før Arsenals møte med Fulham i Premier League, ble spanjolen aggressiv overfor Eddie Nketiah. Ceballos dyttet og kjeftet på Arsenal unggutten, før trenerne måtte skille dem.

Dani Ceballos er inne i sin andre sesong på lån fra Real Madrid, mens David Luiz kom til Arsenal fra London-rival Chelsea i 2019.