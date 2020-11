Velger dårligere ski med vilje i frykt for å miste VM-gull

Fredag er det sesongåpning i langrenn på Beitostølen. Selv om det snødde litt torsdag ettermiddag, er lite snø en utfordring før helgens konkurranser.

I dagene før langrennsåpningen har de norske skistjernene rekognosert løypene.

Fikk ski-instruks fra morfar

Johannes Høsflot Klæbo er én av åtte herreløpere som er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Ruka. Da Klæbo nevnte for trener-morfar Kåre Høsflot at det var stein i løypen, fikk han en beskjed i retur som ikke kan misforstås.

– Han sa at jeg ikke måtte finne på å bruke godskiene, forteller Klæbo.

Hans Christer Holund, som vant VM-gull på femmila i 2019, er også forhåndsuttatt. Han tenker i samme baner som Klæbo.

– I fjor måtte jeg kvalifisere meg. Stort sett har jeg måttet gjøre det. Jeg er heldig som ikke må det nå. Jeg har lyst til å gå fort nå i helgen, men det er lite snø på Beitostølen. Jeg går nok ikke med de beste konkurranseparene nå til helgen. Sånn sett er det er fordel at jeg er kvalifisert, sier Holund.

Han frykter rett og slett at et VM-gull kan gå i vasken om han velger sine beste ski.

– Slik det var i går, var det ganske mye stein i løypen. Det er kjipt å tape et VM-gull med to sekunder og samtidig vite at du ødela dine beste ski på Beitostølen. Man må være litt smart sånn sett, forteller han.

Holund erkjenner at han er i en privilegert posisjon.

– Ja, jeg er som sagt heldig. Det er ikke alle som kan ta seg råd til å gjøre det. De som kjemper om plass må gå med gode ski.

Sjur Røthe har, i likhet med Klæbo og Holund, heller ingen planer om å gå med diamanter under beina på lørdagens 15 km.

– Det er altfor mye stein til at jeg tør å ta frem mine beste planker. Jeg liker ikke ordet gjennomkjøring, men jeg skal gå et godt skirenn og prøve ut tekniske ting, forteller han.

– Men Sundby må gjerne bruke sine beste ski?

– Jeg håper han gjør det. Jeg tror alle de som ikke er direktekvalifisert må ta frem skiparet som står innerst i skiboden, sier han.

– Ingen går på rævva ski

Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget og Sindre Bjørnestad Skar har kniven på strupen før helgens renn. De kjemper om to ledige plasser. I tillegg kan Martin Johnsrud Sundby kaste seg inn i diskusjonen om han leverer topp-prestasjoner på Beitostølen. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke i tvil om at utfordrerne må ta større sjanser enn Holund og Klæbo i jakten på en billett til Finland.

– De som ønsker å bli tatt ut har i hvert fall ikke råd til å gå på dårlige ski. De må ha gode ski. I dagene før har Beitostølen, som resten av landet, vært forskånet mot snøfall. Med lite snø sier det seg selv at det er kortere vei ned til jord og grus. Det er ofte litt mer skittent. En ski får kjørt seg av det. De som er forhåndsuttatte til Ruka må ikke vinne her for å komme seg dit. Sånn sett kan de bruke litt dårligere ski, forteller Nossum.

– Men det er ingen som går på rævva ski her. Alle vil gå på ganske gode ski, men de som har kniven på strupen er mer avhengig av at skiene de går på er opp mot 100 prosent. Heldigvis snør det litt nå, legger han til.