Det kunne gå år mellom hver gang Patrick og Petter Thoresen så hverandre

GOD KVELD NORGE (TV 2): Som ung hockeyspiller var det moren som fulgte opp Patrick Thoresen, og da han dro til utlandet hadde ikke pappa Petter tid til å komme på besøk. Nå står far og sønn sammen i finalen til nytt TV-konsept.

– Det har vært veldig slitsomt og gøy.

God kveld Norge møter Petter (58) og Patrick Thoresen (36) kun timer før finalen i NRK programmet «Familiens ære». Gjennom hele høsten har vi fulgt dem i konkurranse med andre idrettsfamilier, og på fredag skal det avgjøres hvem som beholder mesteparten av æren.

– Det har vært lange dager, og vi har klart å ha det moro selv om vi har vært ekstremt slitne iblant, sier Patrick, som er den eldste av «barna» i serien.

FAMILIENS ÆRE: Sammen har Petter og Patrick kjempet for å beholde æren i familien. Foto: Per Heimly / NRK

I finalen skal de kjempe mot far og sønn Hjelmeseth, og far og datter Maaseide. Hos familien Thoresen er det kanskje ikke så overaskende at Patrick har dratt lasset.

– Patrick har levert varene og jeg sliter med å henge med i svingene. Det visste jeg da jeg sa ja til å bli med, men jeg tror det er bra for TV-seerne at de ser folk som veier litt mye men som kjemper for å gjøre sitt beste, sier pappa Petter.

Har vært forbanna

Thoresen-gutta har stort sett vært venner under innspillingen, men ikke alltid.

– Det har gått en kule varmt i noen sekunder, før man roer seg ned igjen, det må jeg innrømme, forteller Patrick, som har vært frustrert over faren.

– Jeg har vært forbanna i visse øvelser hvor jeg synes han kunne gjort bedre forberedelser på forhånd, så han kunne stilt litt bedre rusta til konkurranse. Han kunne bygd opp kneet sitt litt bedre, forklarer han, og legger til at han aldri er langsint.

KONKURRANSE: Disse seks idrettsfamiliene har konkurrert gjennom høsten. Foto: NRK

Petter må si seg enig i kritikken fra sønnen.

– Jeg har stelt for dårlig med min egen kropp. Jeg er fornøyd så lenge de jeg trener er i fin form, sier han.

I finalen går det «en kule varmt» når Petter får vite at finalekonkurransen inneholder løping. Det går ut over Odd Bjørn Hjelmeseth. Se video i toppen av artikkelen!

Hockeyfamilie

Petter Thoresen var en av de største profilene på det norske ishockeylandslaget i mange år, og etter karrieren har han hatt stort suksess som trener for Storhamar, Vålerenga, Stavanger Oilers og nå herrelandslaget.

Patrik arvet hockeyinteressen til faren, men det var mamma Heidi som var tettest på sønnen fra ung alder - også innen ishockey.

– Hun var oppmann på laget og ordnet det praktiske rundt laget hans. Jeg var nesten bare på kampene de gangene jeg hadde tid til det. Så jeg har ikke vært så veldig tett på noen av gutta innen ishockey, som kanskje foreldre er nå. De klarte seg mye selv, og hadde en mor som var enda tettere på, forteller Petter.

TRENER: Petter Thoresen har gjort stor suksess som trener. Her under Hockey VM i 2019. Foto: Claudio Bresciani/TT/NTB

Dro tidlig til utlandet

Men det var Petter som var trener da en 15-år gammel Patrick Thoresen ble tatt opp på a-laget til Storhamar i 1999. Her ble han klubbens yngste debutant noensinne. To år senere dro han til utlandet, og da var farens erfaring god å ha.

– Hvis det dukka opp hockey-messige ting så var det pappa jeg ringte, så vi har vel hatt et sånn forhold at jeg har rådført meg mye med han. Andre ting i livet har jeg kanskje tatt med andre, forteller Patrick, og ser på faren.

– Det gikk jo flere år mellom hver gang du så meg noen ganger, fordi du hadde dine egne ting å holde på med.

Patrick ble nemlig hele 17 år i utlandet. Han ble blant annet den femte nordmannen til å spille i NHL, og han er to ganger russisk mester. Pappa Petter var opptatt som trener i Norge mens sønnen var på kontinentet.

Russland: Patrick ble første nordmann til å skrive under for en KHL-klubb i Russland. Her med Tony Martensson for SKA St. Petersburg. Foto: Alexey Filippov

– Det er jo steder han har vært som jeg ikke har fått besøkt. Han har vært i sin sesong, og jeg har holdt på med mitt sluttspill eller noe sånt. Da er det mor, søster og bror som har besøkt han, forteller Petter.

Men da Patrick slet i motbakke var det faren som fikk han opp igjen.

– Patrick har også møtt motgang i karrieren sin, og da tror jeg at jeg har vært en god samtalepartner. Da er det ikke bare snakk om hockey, men det mentale plan og hvordan man skal takle motgang, forklarer Petter.

De beskriver seg begge som arbeidsjern.

– Vi stiller opp for arbeidsgiveren vår, da kan ikke jeg dra på «pleasure-tur» for å besøke Patrick. Sånn er det bare, forklarer landslagstreneren.

Hjem til Hamar

I 2017 vendte Patrick hjem til Hamar og Storhamar, hvor han fortsatt er aktiv.

– Får dere tatt igjen de tapte årene nå?

– Tja, hva skal jeg si a? Jeg må liksom ikke se faren min hver dag, sier Patrick, og får støtte av faren.

– Han er jo voksen. Vi flyr ikke ned dørene hos hverandre, men vi har jo hytte på samme sted. Vi spiller golf sammen stadig vekk, så vi er rundt hverandre, forklarer Petter.

HAMAR: Patrick Thoresen dro i 2017 hjem til Hamar for å spille for Storhamar. Foto: Thomas Brun / NTB

Dessuten tror ikke Patrick at det nødvendigvis er han mamma og pappa kommer for å besøke. Han har nemlig fått barna Fabian og Mathilde sammen med kona Monica.

– De vil vel helst hilse på barnebarna sine, smiler han.

Dårlig på følelser

Men fortsatt så går det i hockey når far og sønn prater sammen.

– Vi prater stort sett om hockey, ja. Vi prater ikke så dypt egentlig, sier Patrick.

– Men hockey er livet vårt da, arbeidsplassen vår er hockey. Det blir jo ofte til at folk snakker om jobben sin rundt middagsbordet, og ellers, skyter Petter inn.

LANDSLAGET: Både far og sønn har satt sitt preg på det norske landslaget i ishockey. Foto: Erik Johansen / NTB

Patrick innrømmer at han er generelt dårlig på å prate om følelser, noe dem begge tydeligvis har fått høre i familien.

«Det er så typisk dere to, dere viser aldri noen følelser» imiterer Petter. Hvem er uvisst.

– Så det er vi ikke spesielt gode på, fortsetter han.

– Har Patrick arvet det av deg?

MÅLMASKIN: Patrick feirer et mål mot Sparta for Storhamar. Foto: Audun Braastad / NTB

– Arva og arva. Jeg tror han har greid å hogge de greiene ut av seg sjøl, svarer Petter og mottar latter fra sønnen.