Kylie Minogue om den utrolige rekorden: – Det virker umulig. Jeg er 52 år.

Karrieren til Kylie Minogue startet likt som for flere andre stjerner i Australia. Det var som skuespiller i TV-serien Neighbours, der også stjerner som Chris Hemsworth, Margot Robbie og Russell Crowe har spilt.

Veien gikk raskt fra TV-skjermen til musikken for Minogue. I dag har de aller flest kjennskap til både henne og hennes hits.

Denne uka er Minogue gjest i Skavlan. Se hele intervjuet lørdag klokken 22.30 på TV 2 og når som helst på TV 2 Sumo.

Lagde «Disco» hjemme

Nå er Minogue ute med nok et album, titulert med sjangeren som trolig står henne nærmest: «Disco». På grunn av pandemien ble den siste platen spilt inn hjemme.

– Jeg satte opp mitt hjemmestudio. Jeg ler nå jeg sier det, som om jeg er så rock´n roll. Det var ikke rock´n roll. Jeg flyttet møbler, klesstativer og la dyner over for å dempe lyden.Jeg kan ikke tro at alt dette har skjedd i denne tiden, forteller Minogue.

Slår rekord

Den ferskeste plata gikk rett til topps i Storbritannia og presterte det beste salget av alle plateaktuelle artister i år.

Det er ikke første gang at Kylie gjør rent bord med sine verk. I hele fem tiår sammenhengende har Minogues album ligget på første plass i Storbritannia.

Det er er ny rekord for en kvinnelig artist.

– Det virker umulig. Jeg er 52 år. Men dette er fra sent 80-tallet til det første året av 2020-årene, sier Minogue.

«Disco» er Minogues siste av 15 tidligere album. Da er det 32 år siden hun platedebuterte med albumet «Kylie». Den inneholdt slagerne «I Should Be So Lucky» og «The Loco-Motion» som åpningsspor.

Slagerne ble etterfulgt senere år av fire nye plater: «Enjoy Yourself» (1989), «Fever» (2001), «Aphrodite» (2010) og «Golden» (2018).

Alle disse nådde til topps.

Etter debuten kom hitsene på løpende bånd. Mange husker sikkert blant annet «Can't Get You Out of My Head» fra plata «Fever».

Folk hadde heller ikke fått nok da hun slapp ut to samleplater av de beste hitsene i 1992 og 2019. Disse ble like godt tatt imot.

Savner turne-familien

Hadde 2020 vært en normalt år, skulle Kylie Minogue vært på turnè i forbindelse med plateslippet.

Slik blir det ikke, noe Minogue synes er leit. Hun savner å være på festivaler sammen med teamet sitt.

– Jeg har savnet min turné-familie. Jeg tok jo dette for gitt før. Vi vil kunne turnere igjen? Vil det noen sinne bli en massiv Glastonbury-festival igjen?, sier Minogue.