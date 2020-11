Oppgitt Messi: – Jeg er lei av alltid å være problemet

En frustrert Lionel Messi har uttalt at han er lei av alltid å få skylden hver gang det er problemer i klubben.

Uttalelsene kommer etter at argentineren har blitt beskyldt av lagkamerat Antoine Griezmanns tidligere agent, Eric Olhats, om at han har for mye kontroll i klubben.

Agenten har også sagt at Messi har gjort det vanskelig for Griezmann å finne seg til rette i Barcelona. Det melder The Guardian.

Messi var onsdag tilbake i Barcelona etter en landslagssamling med Argentina. Og på flyplassen, foran det fremmøtte pressekorpset, kom 33-åringen med følgende beskjed:

– Sannheten er at jeg er litt lei av alltid å være problemet for alt som skjer i klubben. For å toppe det hele, etter en 15-timers lang flytur, ventet tollmyndighetene på meg. Det er galskap, sa Messi.

Barca-stjernen har ett år igjen av kontrakten med klubben, men prøvde i sommer å aktivere den omstridte klausulen sin for å kunne forlate Barcelona gratis.

Han bestemte seg derimot for å bli, ettersom at han ikke ønsket en juridisk kamp med klubben.

Det har lenge vært uro i den spanske gigantklubben. Helt siden 2-8-ydmykelsen av Bayern München i Champions League-kvartfinalen forrige sesong, har det stormet i klubben. Forrige måned trakk også Josep María Bartomeu seg som klubbens president.

Messi har også de siste årene kjempet en kamp mot de spanske skattemyndighetene. 33-åringen fikk en 21-måneders fengselsstraff i 2016 og ble beordret til å betale en bot på to millioner euro, som tilsvarer cirka 21 millioner kroner, etter å ha blitt funnet skyldig i å ha bedraget den spanske regjeringen.

Han sonet derimot ikke straffen ettersom han betalte en bot på rundt 2,6 millioner kroner.