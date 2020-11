Klart for ny gigantduell: – Det skal bare en liten gnist til før fighten er tilbake

Lørdagens storkamp i Premier League er mer enn bare et oppgjør mellom to gode fotballag.

Se Tottenham-Manchester City lørdag fra 18.00 på TV 2 Sport Premium!

Lørdag kveld får man igjen muligheten til å bivåne en av de virkelig store duellene i moderne fotball.

Når Manchester City tar turen til London for å prøve å klatre på Premier League-tabellen, er det nemlig igjen duket for sverdslag mellom José Mourinho og Pep Guardiola.

To av fotballhistoriens mest dekorerte managerne står ansikt til ansikt i et toppoppgjør som kan definere den neste tøffe perioden av sesongen.

Les også: TV 2s eksperter: – Fire lag er tittelkandidater

– Det kan bli en ordentlig klassisk god gammeldags Mourinho-mot-Guardiola-kamp. Selv om stridsøksen virker å være begravet, så tror jeg det bare skal en liten gnist til nå før den fighten er tilbake. Og den har jeg lyst på. Ikke at det skal bli stygt, men at det er en ordentlig rivalisering mellom de to, sier Simen Stamsø-Møller i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast.

Ingen har slått Mourinho flere ganger

Portugisiske Mourinho og spanske Guardiola har nemlig i løpet av sine suksessrike år i klubber som Inter, Real Madrid, Barcelona og Bayern München, samt årene i England, hatt flere intense oppgjør seg imellom.

Se liste over samtlige i tabellen nederst i saken!

Fakta før Tottenham-Man City: o Manchester City har gjort det Premier League-historisk dårlig i oppgjør mot Tottenham. Kun mot Chelsea (26 tap) har de tapt flere ganger enn mot Tottenham (24). o De siste årene har imidlertid overtaket vært Citys i Premier League. Før forrige sesongs 2-0-seier til Spurs hadde ikke City tapt noen av de seks foregående i ligaen(fire seire og to uavgjorte). o Tottenham har vunnet begge sine oppgjør mot City på nye Tottenham Hotspur Stadium (ett i ligaen og ett i Champions League). Sist de vant tre hjemmekamper på rad mot de lyseblå var mellom 2005 og 2009, da de hadde en rekke på seks strake. o Tottenham har kun tapt to av 20 PL-kamper mot City der de har startet dagen foran dem på tabellen (15-3-2). Dette er det første møtet av sådan art siden januar 2017. Da endte det 2-2. o Tottenham tapte åpningskampen mot Everton denne sesongen, men har nå den lengste ubeseirede rekken i Premier League med fem seire og to uavgjorte på sju kamper. De kan vinne sin fjerde strake ligakamp, noe de sist gjorde i februar 2019 under Mauricio Pochettino. o Manchester City har scoret ti mål på sine sju Premier League-kamper denne sesongen, hvilket er det laveste antallet på dette stadiet siden 2010/11 (da hadde de ni), og 17 færre enn de hadde etter sju kamper forrige sesong. o Dette er altså det 24. møtet mellom Mourinho og Guardiola i alle turneringer, og ingen har slått Mourinho flere ganger enn Guardiolas ti. For Guardiolas del er det kun Manuel Pellegrini han har vunnet flere kamper mot enn Mourinho. (12 mot ham). o Harry Kane har vært direkte involvert i 23 mål (13 mål og 10 målgivende) på bare 14 kamper om en regner med alle turneringer denne sesongen. Det er minst åtte mer enn samtlige andre spillere i Premier League. Nummer to på listen er også fra Tottenham, da Heung-min Son har 15 (ti mål og fem målgivende). o Gabriel Jesus har vært involvert i elleve scoringer på sine elleve siste kamper om en regner med samtlige turneringer (åtte mål og tre målgivende). Brasilianeren har scoret i sine tre siste kamper for City. Sist han sacoret i fire på rad var i april 2018.

o Kum mot Newcastle (15) har Sergio Agüero scoret flere Premier League-mål enn mot Tottenham (11). Han har imidlertid bare scoret ett på sine siste ni, og scoret ti mål på sine første sju kamper mot Spurs.



Faktisk er det slik at ingen manager har flere triumfer i enkeltkamper mot Mourinho enn Guardiolas ti (elleve med straffekonk-seier i den europeiske supercupfinalen), men allikevel vant Tottenham 2-0 sist lagene møttes i februar. Spurs er også foran de lyseblå i Premier League akkurat nå.

– Selv om Tottenham er foran på tabellen, så ser jeg fortsatt på City som favoritter. De er nesten favoritter uansett hvem de møter. Det er så jevnt at det er umulig å spå noe utfall, sier Stamsø-Møller.

Sammen med sin ekspertkollega Erik Huseklepp tar han for seg samtlige av tittelkandidatene i en spesialepisode av TV 2s PL-podkast denne uken, og der vanker det mye skryt i retning José Mourinho og hans Spurs.

– Jeg er litt overrasket over at han har fått såpass dreisen på det. Det viser at han ikke er helt avskrevet, for det går jo tydeligvis ikke an å avskrive ham, sier Huseklepp.

Mener Tottenham ligner et Mourinho-lag

Den tidligere England- og Italia-proffen mener man nå kan se konturene av at Mourinho har fått lov og mulighet til å bygge lag på den måten han har hatt suksess med tidligere.

– De begynner etter hvert å se litt bedre ut defensivt, for selv om de har sett klart best ut offensivt, så ser du en tendens til at han begynner å få litt mer fasong og struktur på det. Da har han oppbyggingen som jeg mener han er kjent for. Han strukturerer laget defensivt på en bra måte, og har enorme kvaliteter i front, sier Huseklepp.

Stamsø-Møller har spesielt latt seg imponere av de to siste resultatene til Spurs, der de spillemessig har hatt sine kanskje svakeste kamper hele sesongen.

– Det jeg synes er mest «mourinhosk» med Tottenham-laget denne sesongen er de to siste borteseirene mot Burnley og WBA. Det er helt ærlig kjedelig å sitte å se på, men så vinner de med ett mål til slutt fordi de har en matchvinner i Lloris i den ene enden og så har de en eller annen som finner ut av det i den andre enden, sier han, og fortsetter:

– Det der tror jeg kommer til å være Tottenham i ganske mange kamper denne sesongen. Hvis de får sju-åtte sånne seire, så er det så verdifullt. Man kan snakke om marginer og å tippe det hit og dit, men det er et veldig Mourinho-stempel på akkurat det. Slippe til lite, og så ha akkurat nok kvalitet i rett tidspunkt i forsvar og i angrep til å vinne kampene.

Mourinho: – Modenhet og selvsikkerhet

Sjefen selv merker også en enorm endring i mentalitet i løpet av sitt første år i klubben. I et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal forteller han denne uken om hvordan det taktiske aspektet har endret seg.

– Vi er i en situasjon der vi er i stand til å dra til hver eneste kamp for å vinne. Forrige sesong var vi alltid opptatt av hvordan motstanderen ville spille, den taktiske kulturen i laget handlet ikke om å dra til hver kamp og ha selvtillit nok rundt hva vi ville gjøre, sier portugiseren.

Denne uken var det nøyaktig ett år siden han overtok Nord-London-klubben etter Mauricio Pochettino, og den sterke starten på hans første hele sesong setter tydelige spor i intervjusituasjonen.

– I øyeblikket er vi veldig selvsikre. Det er en veldig god følelse. Det er en følelse av modenhet. Det er en følelse av at laget går i en retning der vi ikke vil være fornøyd med uavgjort i en eneste kamp. Uansett hvilken kamp det er snakk om, vil jeg aldri akseptere det, sier Mourinho.

Se utdrag fra intervjuet i videovinduet øverst. Der forklarer Spurs-sjefen også hvorfor han nå har en ny tilnærming til sosiale medier!

Et aspekt ved Mourinhos stil kan passe dårlig fremover

Simen Stamsø-Møller advarer samtidig mot et aspekt ved Mourinho og hans stil som kanskje ikke er forenlig med en Premier League-kalender der det nå skal spilles 20 runder frem til neste landslagsavbrekk i mars.

– Mourinho er historisk veldig lite glad i spillere som klager på skader og skavanker. Han har i hvert fall tidligere vært litt mobbete rundt dem som klager på smerter. Dette er jo en sesong der det er mer sånt enn noen gang. Det er veldig vanskelig å vite når man er klar for kamp og når man ikke er klar for kamp. Du ser stadig vekk spillere som holder seg til hamstringen etter ti minutter. Hvordan kan man vite om spillere er så nære å bli skadet eller ikke? spør Stamsø-Møller retorisk.

I podkasten kan du også høre hvilken spiller TV 2-eksperten omtaler med beskrivelsen «hvis han er borte, så forandrer mye seg»!

For Citys del virker ekspertene samstemte om at de fremdeles er blant de aller største tittelkandidatene, til tross for en poengmessig noe skjev start på høsten.

– Det er ingen tvil om at de er i nødt til å stabilisere seg og komme i gang med en rekke. De har så mye kvalitet at jeg tror de kommer til å gjøre det på et eller annet tidspunkt, sier Huseklepp.

PS! Podkasten ble spilt inn på et stadie av uken der City ikke hadde bekreftet at Pep Guardiola hadde skrevet under ny kontrakt.

Se Tottenham-Manchester City lørdag fra 18.00 på TV 2 Sport Premium!

ETT AV DE STORE MØTENE: Pep Guardiola og José Mourinho før Champions League-semifinalen mellom Barcelona og Real Madrid i 2011. Foto: Lluis Gene/AFP Sesong Kamp Vinner Turnering 19/20 Spurs-Man City 2-0 Mourinho Premier League 18/19 Man City-Man Utd 3-1 Guardiola Premier League 17/18 Man City-Man Utd 2-3 Mourinho Premier League 17/18 Man Utd-Man City 1-2 Guardiola Premier League 16/17 Man City-Man Utd 0-0 Uavgjort Premier League 16/17 Man Utd-Man City 1-0 Mourinho Ligacup, 4. runde 16/17 Man Utd-Man City 1-2 Guardiola Premier League 13/14 Bayern München-Chelsea 2-2 Uavgjort Supercupfinale 11/12 FC Barcelona-Real Madrid 1-2 Mourinho La Liga 11/12 FC Barcelona-Real Madrid 2-2 Uavgjort Kvartfinale Copa del Rey, kamp 2 11/12 Real Madrid-FC Barcelona 1-2 Guardiola Kvartfinale Copa del Rey, kamp 1 11/12 Real Madrid-FC Barcelona 1-3 Guardiola La Liga 11/12 FC Barcelona-Real Madrid 3-2 Guardiola Spansk supercupfinale, kamp 2 11/12 Real Madrid-FC Barcelona 2-2 Uavgjort Spansk supercupfinale, kamp 1 10/11 FC Barcelona-Real Madrid 1-1 Uavgjort Semifinale Champions League, kamp 2 10/11 Real Madrid-FC Barcelona 0-2 Guardiola Semifinale Champions League, kamp 1 10/11 FC Barcelona-Real Madrid 0-1 Mourinho Copa del Rey-finale 10/11 Real Madrid-FC Barcelona 1-1 Uavgjort La Liga 10/11 FC Barcelona-Real Madrid 5-0 Guardiola La Liga 09/10 FC Barcelona-Inter 1-0 Guardiola Semifinale Champions League, kamp 2 09/10 Inter-FC Barcelona 3-1 Mourinho Semifinale Champions League, kamp 1 09/10 FC Barcelona-Inter 2-0 Guardiola Gruppespill Champions League 09/10 Inter-FC Barcelona 0-0 Uavgjort Gruppespill Champions League * Bayern vant 5-4 på straffer. Kilde: Transfermarkt

Les også: Guardiola før Mourinho-møte i 2017: – På en måte er vi tvillinger