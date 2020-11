City-journalist om Guardiolas nye kontrakt: – Oppmuntrende for Messi at det er en langsiktig plan

BBC-journalist Mike Minay tror Pep Guardiolas kontraktsforlengelse vil ha mye å si for spillerne i klubben, og for dem de ønsker å hente.

Manchester City har annonsert at manager Pep Guardiola har forlenget sin kontrakt med de lyseblå ut 2022/23-sesongen.

I lang tid har det vært spekulert i at fremtiden til spanjolen ville være utenfor den engelske industribyen, men nå er all tvil vekke.

Det er en stor lettelse for både Guardiola og klubbledelsen, ifølge BBC Radio Manchesters Mike Minay, som følger klubben tettere enn de fleste.

– Det har vært mye prat. Pep har blitt spurt uke etter uke. Han irriterte seg over det. Sist svarte han bare “det har jeg snakket om før” da han ble spurt. Alle ville få dette til og, som han sa det selv, ville klubben ha ham, så ble han. Nå er det tilfellet og da kan de fokusere på overgangsvinduet i januar og i sommer, sier Minay og tilføyer:

– Dette er gode nyheter for City. Han skaper en stabilitet. Mangelen på stabilitet har vært grobunn for mye av kritikken i det siste. Nå får de en pause fra det snakket.

Positivt for en Messi-overgang

City-journalisten tror også dette vil ha en positiv effekt på spillerlogistikken i Manchester City. Klubben har flere sentrale spillere på utgående kontrakter.

– Man må se det fra spillernes perspektiv. Visste de hvem de spilte for disse ukene? Pep eller en ny manager? Nå er alt det klart, og det kan muligens få flere til å gjøre som Pep og signere nye kontrakter. De Bruyne, Agüero. Samtidig kan det hjelp på handlingen i januar, nå som man vet at man får to og et halvt år med Pep som sjef.

Sommerens store overgangssaga var rundt Lionel Messi, som offentlig ga uttrykk for at han ønsket seg vekk fra Barcelona. City virket som den eneste realistiske destinasjonen for den argentinske magikeren.

Messis kontrakt med katalanerne går ut etter denne sesongen. Minay ser ikke bort ifra at argentineren og Guardiola begge vil være i City når 2021/22-sesongen sparkes i gang.

– Ryktene vil på ingen måte forsvinne. I alle fall nå som vi nærmer oss januar. Messi er i siste tredjedel av sin karriere. Om han kommer til City, så vet han at han får Guardiola til 2023. Det er bare oppmuntrende for Messi at det er en langsiktig plan.

Varierende åpning

I skrivende stund befinner "The Citizens" seg på tiendeplass i Premier League med tre seire, tre uavgjorte og ett tap på syv kamper.

Guardiolas lag har riktignok spilt én kamp mindre enn de fleste av lagene i ligaen som følge av at de spilte Champions League i sommer.

I TV 2s Premier League-podkast trekkes City fortsatt frem som en klar tittelkandidat.

– Kanskje de faktisk får den roen som de trenger. Det er utvilsomt et mannskap som burde være med og kjempe om alle titler hele tiden, men jeg synes det har vært litt skjørt. Kanskje begynner det nå å se bedre ut enn det det så ut bare for litt siden, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om Guardiola-forlengelsen.

Minay er spent på hvordan de lyseblå vil se ut fremover.

– Forrige sesong var en “wake-up call” med Liverpool. Hadde de vært like langt bak denne sesongen hadde man kanskje spurt seg om tiden var inne for noe nytt. De har fått en ny utfordring med lag som Leicester og Tottenham i tillegg, men om det er én som skal løse det for City, så er det Guardiola.

Pep Guardiolas første kampen med ny kontrakt? Duellen mot José Mourinhos fremadstormende Tottenham.

