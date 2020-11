Dødsdømt norsk borger til TV 2: –Jeg kan bli skutt når som helst

TV 2 har snakket med den norske statsborgeren på telefon mens han sitter på en liten celle med 16 andre menn i Somaliland.

– Her blir man skutt hvis man får dødsstraff. Det er ti politimenn som skyter samtidig. Det kan skje når som helst. Jeg trenger hjelp fra Norge, bønnfaller Saad Jidre Hayd.

Bodd i Norge i 25 år

Han er norsk statsborger og i april dro han på ferie til Somaliland. Det er en republikk som erklærte selvstendighet fra Somalia i 1991.

Der mener 54-åringen at han ble angrepet av en mann som senere døde. Han sier han kun forsvarte seg. Saad Jidre Hayd har bodd i Norge i 25 år og har familie i Oslo. Onsdag ble han dømt til døden av en domstol i byen Hargeisa.

Norsk-somalieren er livredd når han snakker med TV 2. Han sier at hvis telefonen blir oppdaget kommer han til å få juling og bli lenket fast til kjettinger på cella.

Han tar likevel sjansen for å fortelle norske myndigheter om hva som skjer.

Fikk plutselig dødsdom

– Jeg ble hentet av bevæpnede politifolk på morgenen i går og tatt med til retten. Verken familien eller advokaten min fikk være tilstede. Plutselig sa dommeren at jeg var dømt til døden, sier Saad Jidre Hayd til TV 2.

Farid Bouras fra advokatkontoret til Elden bistår den norske statsborgeren. Han sier at familien i Norge er helt knust og etterlyser et sterkere engasjement fra norske myndigheter.

– Rettssikkerhet og menneskerettigheter eksisterer ikke i Somaliland. Nå må Utenriksdepartementet trappe opp innsatsen og ikke akseptere en slik behandling av en norsk borger, sier Farid Bouras.

UD jobber med saken

Pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i UD, sier til TV 2 at utenrikstjensten er kjent med at en norsk borger er dømt til døden i Hargeisa og at de følger saken gjennom flere spor, både i Oslo og gjennom ambassaden.

– Ambassaden vår i Nairobi yter konsulær bistand i tråd med faste rammer. Ambassaden har hatt løpende kontakt med familien og vedkommendes norske og lokale advokater. Ambassaden har også tatt opp saken med lokale myndigheter, sier Håland Simenstad.

Hun sier videre at de har stor forståelse for at dette er vanskelig for nordmannen og hans familien.

– I saker der norske borgere blir idømt dødsstraff vil norske myndigheter engasjere seg for å anmode om at straffen ikke fullbyrdes. Dette er i tråd med norske myndigheters globale engasjement mot dødsstraff.