Skal vi danse-Andreas: – Det er ganske hardt på hjemmebane nå

Det er hele 13 uker siden de første dansetreningene i årets Skal vi danse startet, og på lørdag er det duket for finale.

Det er realitydeltaker Nate Kahungu (24), sammen med dansepartner Helene Spilling (24), og fysiker Andreas Wahl (37), sammen med dansepartner Mai Mentzoni (28), som skal kjempe om dansepokalen.

HJEM: Andreas Wahl gleder seg til å komme hjem til familien igjen. Foto: Espen Solli

– Vondt å se dem så lite

Det har derimot ikke bare vært lett for Wahl å være så mye borte fra kona og barna sine hjemme.

– Nå har du vært mye borte fra familien, hva sier kona til det?

– Det er ganske hardt på hjemmebane nå, innrømmer Wahl.

Han har kjent på det spesielt de siste ukene av Skal vi danse og gleder seg til å komme hjem.

– Det er vondt å se dem så lite, og at de ser meg så lite, og grunnen til det er at jeg danser på TV, sier han til God kveld Norge bare dager før finalen.

Han motiverer seg med at det bare er få dager igjen til timevis med dansetreninger er over slik at han kan vie sin tid til familien.

Fysikeren vet helt klart hva det første han skal gjøre etter Skal vi danse er over:

– Da skal jeg hjem! smiler han og forklarer at «hjem» er det siste ordet i den siste dansen han og proffdanser Mentzoni skal ha i finalen.

Wahl synes det passer bra å danse til en sang som handler om det å komme hjem, og tror det blir litt følelsesladd når han faktisk kommer hjem.

– Det blir fint å komme hjem da, sier Mentzoni.

– Da skal jeg være mye hjemme, legger Wahl til.

Fikk drapstrusler

Motstander Kahungu har også kjent på at Skal vi danse-deltakelsen har bydd på tunge stunder.

– Det er noen ganger jeg kommer hjem og tenker: «Fuck det her. I morgen blir jeg hjemme og sier at jeg ikke vil være med lenger», forteller han og forklarer at det ikke har dreiet seg om treningen, men prestasjonsangst for å levere bra på parketten.

Tidlig i konkurransen opplevde danseparet Kahungu og Spilling å få rasistiske meldinger, og Spilling mottok drapstrusler fordi hun danset med Kahungu.

– Det er ikke noe nytt, sier Kahungu og fortsetter:

– Folk er sånn: «Oh my God, hvordan kan folk si noe slikt i 2020?» Men jeg forventet det.

Han forteller at han fikk flere meldinger etter han deltok på realityprogrammet Love Island om hans personlighet, og tidligere i livet har han opplevd rasisme.

RASISME: Helene Spilling og Nate Kahungu mottok flere rasistiske meldinger da det ble kjent at de skulle danse sammen. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Det er ikke noe nytt for meg. Det var mer sånn: «Ja, da skjedde det her også», forteller Kahungu.

Han hevder å ikke bry seg og lar det ikke gå inn på seg.

– Hadde jeg latt det gå inn på meg hver gang vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag, sier han.

For danseparteren hans Spilling kom det derimot som et sjokk.

– Jeg tenkte ikke at det var et problem at vi danset sammen, det er så fjernt for meg at det er et problem, forteller hun.

– Det ga oss på en måte en motivasjon da vi skulle fremføre «Ghettoparasitt». Siden vi opplevde det sammen ble det slik: «Nå skal vi vise dere!» sier Spilling.

Prompet på trening

Begge danseparene har jobbet hardt i forkant av finaledagen og det viser seg at stemningen på trening er ganske forskjellig mellom de to danseparene.

Kahungu og Spilling innrømmer at de krangler nesten hver dag under dansetreningene.

– Hva er det vi ikke er uenig om? spør Kahungu litt ertete.

– Hun har en måte å lære bort på, og jeg har en måte jeg lærer best på, og de er ikke på samme plan i det hele tatt.

Spilling innrømmer at det blir litt knuffing, og Kahungu sier at hennes metode er å skrike og dra personen på bunn for å få dem opp på topp.

KRANGLER SJELDEN: Andreas Wahl og Mai Mentzoni har samarbeidet godt gjennom hele oppholdet i Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– Der er ikke jeg, jeg er mer en motivator, ler Kahungu.

Wahl og Mentzoni krangler derimot nesten aldri på trening.

– Det er overraskende lite konflikt, tilnærmet null, sier Mentzoni.

Wahl påstår at Mentzoni ikke kan krangle med noen, og hun bekrefter at det stemmer.

– Jeg er ganske dårlig til det, ler hun.

Det har også oppstått noen pinlige hendelser under trening i dansesalene. Noen ganger er det rett og slett ikke så lett å holde tilbake når man tilbringer så mye tid sammen.

– Det kommer til et punkt i alle vennskap der den første fisen slippes, og vi har passert det punktet i vårt vennskap. Det var ikke jeg som slapp den, ler Wahl.