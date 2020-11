Slår alarm om koronatall: – Til å gråte av

Russland klarte seg forbausende godt gjennom den første koronabølgen, men nå er virkeligheten i ferd med å innhente vår store nabo i øst.

Sykehuskorridorene fylles opp av koronapasienter, som i noen tilfeller ikke engang får senger å ligge i. Kapasiteten på likhusene er sprengt, og i enkelte russiske byer er ventetiden for å få ambulanse på minst tre dager, ifølge TV-kanalen NTV.

Dette er blant tingene som gjør at Anastasia Vasiljeva ser med stor skepsis på den russiske regjeringens offisielle koronatall.

– Det er noe som ikke stemmer, sier legen til TV 2.

– Jeg er sikker på at de offisielle tallene er minst 10 ganger for lave.

– Til å gråte av

Vasiljeva er leder for den uavhengige fagforeningen Legealliansen. Hun er en kjent figur i det russiske samfunnslivet, blant annet i kraft av å være fastlegen til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

De siste ukene har hun vært på reise rundt omkring i det enorme landet for å få et inntrykk av tilstanden i det russiske helsevesenet og dets kamp mot koronaviruset.

Det hun har sett og opplevd gjør henne trist og opprørt. Det var manko både på medisiner og smittevernutstyr. På flere sykehus hadde de ikke engang engangshansker.

– På et av sykehusene vi besøkte hadde pasientene gått ut i sultestreik fordi de ikke fikk behandling. Når noe slikt kan skje, finner jeg nesten ikke ord. Det vi så var til gråte av.

Det er ikke bare koronaviruset som tar liv i Russland nå. Ifølge Vasiljeva har nesten alle sykehus i landet satt all annen medisinsk behandling på pause.

– Det gjelder både behandling for kreft og hjerte- karsykdommer. Ingen slike pasienter får hjelp. De dør i hjemmene sine fordi ambulansene ikke vil komme.

KRISETILTAK: Minst 20 000 russere smittes nå hver eneste dag. I Moskva har de måttet omgjøre konferansesentre og stadionanlegg til koronasykehus. Foto: Reuters/Scanpix.

Toalettkrise

Etter at Vladimir Putin kom til makten for 20 år siden, er antallet russiske sykehus blitt halvert, ifølge tall fra Legealliansen.

Planen var å sentralisere sykehusdriften til de store byene, men planen feilet da investeringene i infrastruktur ikke holdt tritt. Resultatet er blitt at mange på den russiske landsbygda rett og slett ikke kommer seg til sykehus fordi veistandarden ikke holder mål.

Imens råtner helsetilbudet i distriktene på rot, forteller Vasiljeva til TV 2.

På et av sykehusene hun besøkte i Arkhangelsk fylke, hadde de delt etasjene i to deler - en for dem med korona og en for dem uten.

Men i etasjene var det bare ett toalett, og dermed endte koronapasientene opp med å bruke det samme toalettet som de friske.

Resultatet var forutsigbart nok at smitten spredte seg.

– I det moderne Russland i det 21. århundre, har vi altså mangel på toaletter. Tenk deg dette, sier hun oppgitt.

Tar livet av tusenvis

Ifølge de offisielle tallene som ble presentert torsdag, har Russland nå passert 2 millioner smittede og rundt 35 000 døde etter at pandemien traff i mars.

Stemmer Vasiljevas estimater, kan altså det virkelig tallet på døde være på flere hundre tusen.

Og verre kan det bli, frykter legen som tror myndighetene bruker den russiskutviklede vaksinen som ble lansert i august som en sovepute.

– De slapp den etter å ha prøvd den ut på bare 100 frivillige. Og det de har publisert om den er også svært tvilsomt. Hvordan ha tillit til en slik vaksine?

Imens fortviler Vasiljeva over et helsevesen som neppe vil klare å takle en ytterligere økning i antall koronatilfeller.

– Russland er i ferd med å dø. Det er fryktelig det vi ser nå. Jeg har vondt inni meg og skjemmes på vegne av mitt eget land. Hvordan kunne man la dette skje? De bygger avanserte våpen og sender raketter ut i verdensrommet, samtidig som de lar befolkingen dø.