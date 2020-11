Se Manchester United - West Bromwich på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra klokken 20:30.

– Jeg skjønner veldig godt at han ikke blir valgt nå, og jeg tror Manchester United bare må bestemme seg for at han ikke bør være en starter. De bør heller prøve å bygge et annet lag som ikke er avhengig av Pogba. Han har vist seg så ustabil og i de siste kampene Manchester United har prestert bra, så har ikke han spilt, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i TV 2s Premier League-podkast.

Det har blitt lite spilletid på Paul Pogba så langt denne sesongen. I Manchester Uniteds tre siste kamper har rekordsigneringen fra 2016 nemlig blitt henvist til benken.

Forrige oppgjør han startet var i 0-1-tapet for Arsenal 1. november.

TV 2s fotballeksperter mener det er en grunn til at han stadig vekk har blitt vraket fra startelleveren.

– Han er slurvete

– Det er egentlig ganske sprøtt å si, for jeg er en ganske stor tilhenger av Pogba og synes han er en kjempegod spiller. Men han er direkte ødeleggende i mange kamper for Manchester United, fordi han er så slurvete med ballbehandlingen sin når han ikke har dagen. Så blir det også veldig mange balltap. Nå når de (Manchester United) funnet McTominay og Fred, og de er hvert fall mer stabil. Jeg tror Pogba er en del av grunnen til at Manchester United er så ustabil. For de svinger så enormt i prestasjonene sine, poengterer Huseklepp.

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, frykter derimot at situasjonen mellom Pogba og Manchester United skal forverre seg, og drar følgende parallell:

– Pogba-situasjonen er i ferd med å utvikle seg slik som Özil i Arsenal. «Vi vet at du er god og at du innehar verdensklasse, men du får det ut så sjeldent. Du gjør mer skade enn nytte nå». Og det er utrolig synd. Jeg er også veldig glad i Pogba. Når han er på sitt beste så er han morsom å se på. Jeg tolker han også som en veldig fin fyr, men når det går på tverke så går det så innmari på tverke, og det kan skade omgivelsene, sier Stamsø-Møller i podkasten.

Roses av landslagssjefen

Pogba var i aksjon for det franske landslaget i 4-2-seieren over Sverige på tirsdag. Der spilte 27-åringen 90 minutter.

Nå kommer den franske landslagssjefen Didier Deschamps med klar beskjed i retning Manchester United.

Han mener de ikke klarer å få frem den beste siden av ham.

– Jeg kjenner ham og vet hvordan han jobber. Han har stolthet og fremfor alt talent. Når du må forsvare deg, kan han forsvare. Når han har mulighet til å utrykke seg, så har han ferdighetene til å gjøre det, sier Deschamps ifølge Manchester Evening News.

Stamsø-Møller er klar på hvilken spiller Manchester United egentlig har behov for på midtbanen.

– Det de egentlig trenger er en type spiller som Fabinho er. Som har mye av alt. Han er god på å vinne ballen, kan slå en 60-meters pasning, kan spille enkelt og løse opp trange situasjoner. Det er ikke så mange av dem i verden. Men hvis de hadde hatt en slik spiller, så tror jeg det hadde løst veldig mye, poengterer Stamsø-Møller.

Manchester United ligger på 14. plass i Premier League, med 10 poeng etter syv kamper spilt. Førstkommende lørdag får Ole Gunnar Solskjærs menn besøk av West Bromwich på Old Trafford.