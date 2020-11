Tror Netflix-suksess kan snu dyster trend

Se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 1 og Sumo søndag (på TV 2 Sport 2 fra mandag av).

Blant de topp 100 rangerte sjakkspillerne i verden, er det ingen kvinner. Det tror Woman Fide Master, Maud Rødsmoen, skyldes blant annet mangelen på kvinnelige forbilder i sjakkmiljøet, men at det kan snu etter Netflix-serien «The Queen's Gambit».

– Hvis man ser noen man kan kjenne seg igjen i lykkes og blir best, så får man troen på at man kan klare det selv også, sier Maud Rødsmoen.

– Det er viktig med sånne forbilder

En av høstens nye Netflix-serier «The Queen's Gambit» handler om en jente som oppdager at hun har et talent for sjakk. Veien mot berømmelse er lang, men Woman Grand Master, Jovanka Houska, tror den kvinnelige hovedrollen kan ha en positiv innvirkning på kvinnelige sjakkspillere.

– Med flere jenter som spiller og at man kan se kvinner som Beth Harmon i «The Queen's Gambit» på TV, gjør at kvinner vil tenke: «jeg tror jeg kan klare dette spillet, det er ikke bare en mannlig sport», sier Houska.

Det er Maud Rødsmoen enig i.

– Jeg synes det er viktig med slike forbilder, fordi det viser at det er mulig. Man har veldig lett for å tenke «hun klarte det, da kan jeg også klare det», og hvis man da ser noen man kan kjenne seg igjen i lykkes og blir best, så får man troen på at man kan klare det selv også.

Houska har selv kjent på den mannsdominerte sporten. Hun vokste opp med en storebror som spilte sjakk og de spilte alltid mot hverandre. Det er nettopp det som gjorde henne sterk.

– Jeg var en tøff jente og tok kommentarene som «du er en kvinne, du kan ikke spille sjakk» fint. Jeg tenkte da «jeg bryr meg ikke, vi kan spille sjakk og finne ut av det».

Briten, som er ranket nummer to i England, tror også holdninger overfor kvinnelige sjakkspillere kan forbedres av serien.

– Det er en sterk kvinne som spiller spillet og er ekstremt suksessfull. Noe jeg liker godt er at mennene hun spiller mot er mottakelige når de taper mot henne, og det tror jeg helt sikkert vil forbedre mottakelighet overfor kvinner, sier Houska, og legger til:

– Det er spennende tider for sjakk.

Ønsker å unngå tidlig frafall

Houska tror grunnen til at det er så få kvinner i eliten er at flere jenter faller fra tidlig.

– Jeg tror spesielt når du er på en sjakk-klubb eller en turnering, så er kanskje en av 50 kvinner. Det er ikke så attraktivt å fortsette med den hobbyen hvis du ikke får det sosiale elementet. Det samme gjelder for jenter. Når de starter, er det 50/50 jenter og gutter, men flere jenter slutter når de kommer i tenårene.

For å rekruttere flere jenter og holde på de som allerede har startet i miljøet, har Ungdommens Sjakkforbund satt i gang et tiltak. Woman Fide Master, Maud Rødsmoen, er en del av «Jenteutvalget» i regi av Ungdommens Sjakkforbund.

– Formålet er at vi skal fordele penger og se på søknader til arrangementer som er spesifikt rettet mot at flere jenter skal være med. Vi pleier særlig å vektlegge at det kan være noen sosiale arrangementer på en vanlig turnering. Det er ikke nødvendigvis at det skal være en turnering bare for jenter, men at man legger litt ekstra til rette for at de jentene som er med kan bli kjent med hverandre, forteller Rødsmoen, og legger til:

– Vi gjør dette i håp om at det er flere jenter som har lyst til å treffes på turneringene og for å sikre at jentene har det hyggelig sosialt. Det er mankoen på dette vi tror er hovedgrunnen til at de slutter med sjakk.