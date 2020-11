I 1885 ble det som omtales å være den første bilen konstruert for å bli drevet av en bensinmotor klar. Nemlig Benz Patent Motorwagen. Om man ser på navnet forstår man at det er en link til dagens Mercedes-Benz her.

Hvis vi ser litt stort på det (og gjennom fingrene med ulike eierkonstellasjoner de første årene), er de altså verdens eldste bilprodusent.

Mercedes-Benz skaffet seg etter hvert et rykte og image for å lage gode, solide og luksuriøse biler. Et image de fortsatt har med seg den dag i dag.

Over 700 Mercedes-eiere har så langt delt sine brukererfaringer med oss.

Mot BMW og Audi

Du betaler noe mer for en Mercedes enn en tilsvarende, Ford, Mazda eller Opel. Som kunde forventer man da også å få litt mer. Av alt egentlig. Både av nyvinninger, utstyr, komfort og ytelser. I tillegg til status-dosen som også følger med bilene med stjerne i grillen.

Men får man egentlig mer? Eller betaler man bare for stjerne og status? Og hvordan klarer stjernebilen seg mot konkurrenter som BMW og Audi, som vel er de to nærmeste?

Det finner vi ut av ved å ta et lite dypdykk i vår brukergenererte brukbilguide, "Eierne-mener". Der finner vi ut hvordan disse tre ligger i forhold til hverandre.

De som er minst fornøyde av disse er Audi-eierne. De gir bilene sine en gjennomsnittsscore på 8,0 poeng av 10 mulige. Deretter følger BMW med 8,2 poeng hårfint bak Mercedes med 8,3 i score. Dette er gjennomsnittet for samtlige modeller til de tre merkene.

For å fortsette med Mercedes, serverer vi deg her noen få utdrag fra det de mer enn 700 Mercedes-eierne så langt har fortalt om sine opplevelser med den tyske luksusbilen:

Les også: Dette er elbilen eierne er mest fornøyd med

Kjøp heller BMW

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Dette må vel sies å være sterke ord fra en Mercedes-eier? Det sier jo også sitt om at vedkommende på ingen måte er fornøyd med sin A-Klasse fra 2015.

Dette underbygges i aller høyeste grad av poengsummen som gis. Kun 2,6 av 10 mulige poeng tilgodesees denne bilen. Dermed er den en av Mercedes-anmeldelsene med aller lavest score.

Men den er i alle fall pen å se på, mener eieren. Det er da noe ...

Les hele anmeldelsen her:

Kun strøm og spylervæske

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Det er ikke veldig lenge siden elbilen EQC entret norske veier etter en del forsinkelser. De første anmeldelsene av denne modellen er også på plass. De fleste er naturlig nok godt fornøyde. Bilen er jo ny.

Fornøyd er også denne eieren – som gir bilen 9,2 av 10 mulige poeng.

– Gjennomført kvalitet i typisk Mercedes-stil, er noe av det han skriver i sin anmeldelse. Akkurat det er en gjenganger i mange av anmeldelsene.

Det trekkes riktignok litt for at bilen ikke er bygget som elbil fra bunen av. Noe som går utover det praktiske. Videre trekkes også noe for rekkevidde og strømforbruk.

Les hele anmeldelsen her:

Ikke lyst til å parkere ...

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

– Du har aldri lyst å parkere etter en tur, skriver denne heldige eieren av en SLS AMG. Et skikkelig råskinn av en sportsbil fra Mercedes. Det tror vi så absolutt på.

Vedkommende skriver videre at det var dumt å kjøre inn i garasjen med åpen bildør (!). Det tror vi også på.

Ellers sier eieren at bilen gjør seg best på bane eller veier uten fartsbegrensning. Poengsummen her ender på 5,6 av 10 mulige. Ikke overraskende trekkes det noe for kostnader og de praktiske egenskapene.

Les hele anmeldelsen her:

Bra - men ikke perfekt

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Dyre servicer og høyere driftskostnader på denne enn på en Volvo S60 jeg har, sier eieren av denne 2013, E-Klasse stasjonsvogna.

Men kjøreegenskaper, komfort og premiumfølelse får skryt. Også plassen trekkes fram som positiv. Støy fra dekkene derimot, er han ikke fornøyd med.

Dieselforbruket som er helt nede på 0,48 l/mil på langturer er ikke noe å klage over. For det er slett ikke dårlig til en så stor bil å være. Totalt ender det med en score på 7,8 poeng av 10 mulige her.

Les hele anmeldelsen her:

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en Tripadvisor for bil.

Du legger inn poeng i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen – ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Den har feil, mangler og stygt verdifall – men moro lell...

Video: Ny eller gammel VW-ebil? Se testen